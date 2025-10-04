Entregan moderno Centro Escolar en la colonia Santa Cruz, distrito de Chalchuapa

Con la entrega este fin de semana del moderno Centro Escolar de la colonia Santa Cruz, distrito de Chalchuapa, en el municipio de Santa Ana Oeste, la Dirección de Obras Municipales registra a la fecha 18 proyectos de este tipo ya finalizados entre más de un centenar en ejecución a nivel nacional.

Este es el cuarto centro escolar entregado por la DOM en menos de un mes, a nivel nacional, como parte de exitoso proyecto “Dos Escuelas Por Día” que impulsa el Presidente Nayib Bukele.

Cada módulo tiene techos con cubiertas termoacústicas, inodoros con doble descarga, ventiladores, luminarias tipo LED, puertas de acceso con mirillas de vidrio, áreas muebladas, equipadas, certificación EDGE, que promueve la eficiencia en el uso de recursos y el respeto al medio ambiente. También se construyó una zona lúdica exclusiva para niños de parvularia con piso de caucho antideslizante, un salón de usos múltiples, una plaza de esparcimiento e Internet gratis, entre otros.

Este moderno centro educativo también cuenta con una cisterna, equipo de bombeo, señalética de rutas de evacuación, sistema contra incendios, drenajes, caminamientos con piso de adoquín y sintética, grama natural, muro perimetral, fachada y portón nuevos.

De los 18 proyectos entregados a la fecha a nivel nacional, la DOM ha inaugurado cuatro en Santa Ana: Colonia Santa Cruz y profesor Sergio Ovidio García en Chalchuapa, cantón El Matazano en Santa Rosa Guachipilín y la parvularia de la cabecera departamental. En Chalchuapa la DOM muy pronto entregará oficialmente el mercado municipal de esa localidad, mientras que los habitantes de Candelaria de La Frontera ya cuentan con este tipo de moderna infraestructura.

También ya se habilitaron pozos de agua potable en los caseríos La Arenera en el distrito de El Porvenir y en el caserío Santa Elena, cantón Santo Tomás en el distrito de Texistepeque beneficiando así a decenas de salvadoreños.

