Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias zonas del país este sábado

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que este sábado se esperan lluvias en distintas regiones del país, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían superar los 35 km/h.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente despejado y seco, aunque alrededor del mediodía podrían registrarse lluvias aisladas en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y la Sierra Tecapa-Chinameca.

En la tarde, las precipitaciones se intensificarán en las mismas áreas y se extenderán hacia el norte del país. Por la noche y la madrugada, se prevé lluvia en las regiones central y oriental, con presencia de actividad eléctrica.

El MARN recomendó a la población tomar precauciones, evitar refugiarse bajo árboles o estructuras inestables y mantenerse atentos a los cambios en el clima durante las tormentas.

En cuanto al viento, este presentará velocidades entre 8 y 18 km/h, con dirección sur y este, mientras que la temperatura se mantendrá poco cálida durante el día y fresca por la noche y madrugada.

Estas condiciones climáticas se deben al paso de una Onda Tropical y a la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical, factores que incrementan la humedad y favorecen la formación de lluvias en el territorio nacional.

