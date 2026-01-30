Estados Unidos enfrenta otra ola de frío polar

Día a Día News

EEUU–Una nueva ola de aire ártico se extiende esta semana sobre gran parte de Estados Unidos, profundizando la crisis generada por la reciente tormenta invernal que dejó más de un centenar de muertos y amplios cortes de energía.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la masa de aire polar se desplazará desde las Llanuras del Norte hasta el Golfo de México, con temperaturas récord y nuevas nevadas previstas para el sureste durante el fin de semana.

En estados como Florida, el frío extremo amenaza tanto a la población vulnerable como a la producción agrícola, e incluso provoca el fenómeno conocido como “tormenta de lagartos”, cuando las iguanas caen inmovilizadas por las bajas temperaturas.

Millones de personas siguen afectadas por los daños del temporal anterior, que cubrió de nieve e hielo una extensa franja del país desde Nuevo México hasta Maine. En el sur, más de 300.000 hogares y negocios permanecen sin electricidad, especialmente en Mississippi y Tennessee.

En Nashville, más de 85.000 usuarios continúan sin servicio cinco días después del paso de la tormenta, y las autoridades estiman que la restauración total podría tardar hasta el fin de semana.

La Guardia Nacional desplegó a cientos de efectivos en ambos estados para despejar carreteras, asistir a personas atrapadas y retirar árboles caídos. En algunas comunidades rurales, las autoridades reportaron vecinos incomunicados y sin acceso a alimentos ni medicinas, aunque todos fueron localizados con vida.

Las consecuencias del frío se extienden a la vida urbana. En Nueva York, equipos municipales trabajan sin pausa para retirar nieve y hielo acumulados, mientras los servicios públicos enfrentan críticas por la lentitud de la limpieza. En Washington, la suspensión de clases por tercer día consecutivo generó reclamos ciudadanos por la falta de respuesta ante la emergencia.

En Mississippi, residentes como Erik Lipsett han recurrido a derretir hielo para suplir la falta de agua, y la Universidad de Mississippi suspendió sus clases por segunda semana consecutiva. Las autoridades locales habilitaron unos 60 refugios, considerados insuficientes ante la magnitud del impacto.

De acuerdo con estimaciones oficiales y medios locales, el temporal ha dejado al menos 80 víctimas mortales desde Texas hasta Nueva Jersey, casi la mitad concentradas en Tennessee, Mississippi y Luisiana. Los meteorólogos prevén que el clima gélido persistirá hasta febrero, con nuevas nevadas en las Carolinas, Virginia y Georgia.

Algunos expertos advierten que el cambio climático podría estar alterando la estabilidad del vórtice polar, facilitando que las masas de aire frío se desplacen con mayor frecuencia hacia el sur del continente, lo que explicaría la intensidad y recurrencia de estos fenómenos.

