Trump y Sheinbaum dialogan sobre comercio y cooperación en una llamada “productiva”

México–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvieron este jueves una conversación telefónica en la que abordaron temas de la agenda bilateral, como comercio, frontera y cooperación en materia de seguridad.

Trump calificó la charla como “muy productiva y positiva para ambos países” a través de su red social Truth Social. Afirmó que ambos gobiernos continuarán el diálogo y prevén organizar reuniones presenciales en el futuro. El mandatario estadounidense destacó que la conversación se centró en asuntos fronterizos, la lucha contra el narcotráfico y el intercambio comercial. Además, elogió a Sheinbaum, a quien describió como “una líder maravillosa e inteligente”, y afirmó que los mexicanos “deberían sentirse orgullosos” de ella.

Por su parte, la presidenta mexicana señaló que la conversación fue “cordial y productiva”, y destacó el avance en temas comerciales y de cooperación bilateral. Sheinbaum mencionó que ambos equipos seguirán trabajando de manera conjunta y aprovechó para saludar a la primera dama, Melania Trump, a quien conoció durante su visita oficial a Washington en diciembre pasado.

La llamada se produce en un contexto de interés mutuo por fortalecer la relación entre México y Estados Unidos, especialmente en áreas estratégicas como el comercio, la seguridad y el desarrollo regional.

