Vie. Ene 30th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Internacionales México

Trump y Sheinbaum dialogan sobre comercio y cooperación en una llamada “productiva”

Ene 30, 2026 #Claudia Sheinbaum, #Cooperación, #Diálogo, #Donald Trump, #EEUU, #Llamada, #México

Día a Día News

México–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvieron este jueves una conversación telefónica en la que abordaron temas de la agenda bilateral, como comercio, frontera y cooperación en materia de seguridad.

Trump calificó la charla como “muy productiva y positiva para ambos países” a través de su red social Truth Social. Afirmó que ambos gobiernos continuarán el diálogo y prevén organizar reuniones presenciales en el futuro. El mandatario estadounidense destacó que la conversación se centró en asuntos fronterizos, la lucha contra el narcotráfico y el intercambio comercial. Además, elogió a Sheinbaum, a quien describió como “una líder maravillosa e inteligente”, y afirmó que los mexicanos “deberían sentirse orgullosos” de ella.

Por su parte, la presidenta mexicana señaló que la conversación fue “cordial y productiva”, y destacó el avance en temas comerciales y de cooperación bilateral. Sheinbaum mencionó que ambos equipos seguirán trabajando de manera conjunta y aprovechó para saludar a la primera dama, Melania Trump, a quien conoció durante su visita oficial a Washington en diciembre pasado.

La llamada se produce en un contexto de interés mutuo por fortalecer la relación entre México y Estados Unidos, especialmente en áreas estratégicas como el comercio, la seguridad y el desarrollo regional.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Estados Unidos Internacionales

Estados Unidos enfrenta otra ola de frío polar

Ene 30, 2026
Estados Unidos Internacionales

Trump cambia mandos tras muertes en operativos migratorios en Mineápolis

Ene 29, 2026
Estados Unidos Internacionales

Sube a 34 los fallecidos por tormenta de nieve en Estados Unidos

Ene 28, 2026
error: Contenido protegido