“Este es un momento histórico y una victoria para todos los angelinos. La alcaldesa electa Bass ha sido una amiga personal durante décadas y su liderazgo ha sido una fuente constante de inspiración y orientación durante mis años en el cargo. Lo que Karen aporta a este momento es una energía y experiencia incomparables, tanto legislativas como vividas, desde las cuales impulsará el próximo capítulo de la ciudad”.

“Sé que liderará esta ciudad con gracia y compasión, y que se apoyará en sus habilidades como creadora de consenso natural, sus lazos profundos con nuestros vecindarios y líderes comunitarios, y su compromiso inquebrantable con la equidad y la justicia que ha definido ella como uno de los grandes visionarios y líderes de Estados Unidos”.

“Le he dado a Karen mi compromiso de apoyo incondicional durante este período de transición, y ya me he estado preparando con mi equipo para hacer de esta la transición de administraciones más tranquila en la historia de nuestra ciudad, para que nuestra transferencia de poder pueda ser un testimonio de los valores y unidad de propósito que siempre me han enorgullecido de dirigir esta Ciudad de los Ángeles». – Alcalde Eric Garcetti

