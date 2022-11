Anuncian expansión del programa de repuesta no armada

Escucha este artículo Escucha este artículo

El alcalde Eric Garcetti anunció hoy la expansión del programa Crisis and Incident Response through Community-Led Engagement (CIRCLE), una iniciativa única en su tipo que desvía las llamadas no violentas al 9-1-1 relacionadas con personas sin hogar fuera de la ley. aplicación de la ley a profesionales capacitados y desarmados: al centro y Lincoln Heights, al valle del noreste en diciembre y al sur de Los Ángeles el próximo año.

“CIRCLE se trata de fortalecer los lazos humanos que son esenciales para la seguridad pública y utilizar una respuesta no violenta a la falta de vivienda para que podamos ayudar, no castigar, a nuestros angelinos más vulnerables”, dijo el alcalde Eric Garcetti. “La expansión de este programa garantizará que nuestros vecinos sin hogar reciban la compasión y el cuidado que merecen, y es otro paso hacia nuestro objetivo final: terminar con la falta de vivienda en Los Ángeles”.

CIRCLE, un inquilino principal del nuevo conjunto de soluciones del alcalde Garcetti para reinventar la seguridad pública, integra equipos en las comunidades para fomentar las relaciones con las personas sin hogar (PEH). Los equipos están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para responder a llamadas que no sean de emergencia relacionadas con PEH desde el sistema 911 de LAPD y el número de no emergencia de la policía.

En el presupuesto 2022-2023 del alcalde Garcetti, el programa CIRCLE recibió $8 millones para expandirse el verano pasado en las comunidades piloto originales de Hollywood y Venice y al área metropolitana, incluido el centro y partes de Lincoln Heights. El programa se expandirá el próximo mes a CD6 y CD7 en las divisiones de policía de Foothill, Mission y Van Nuys, y se expandirá a las divisiones de Newton y 77th Street en CD 8 y CD9 el próximo año. Se asignaron $1.5 millones adicionales para el área del programa Westside con el apoyo del congresista Ted Lieu, a través del proceso de asignación federal y está en proceso de ser aceptado formalmente por la Ciudad.

El programa CIRCLE tiene cuatro componentes: un centro de llamadas, equipos de respuesta a crisis las 24 horas, los 7 días de la semana, equipos de extensión proactivos y centros de descompresión. Los equipos de respuesta a crisis de CIRCLE están compuestos por un médico de salud mental y dos trabajadores de extensión con experiencia vivida.

Los equipos proactivos se despliegan en áreas de gran necesidad dentro de cada área de CIRCLE durante ocho horas al día, los siete días de la semana. Estos equipos están formados por dos profesionales de extensión para personas sin hogar con experiencia vivida. Los equipos reducen las situaciones de manera proactiva y brindan un alcance sostenido, conexión a los recursos y se involucran en servicios de saneamiento ligero. Cada área de CIRCLE tendrá un centro de descompresión donde los equipos pueden traer a las personas sin hogar que necesitan un respiro de la calle. Los centros también tienen un coordinador de atención asignado que brinda administración de casos y apoyo de recursos para los equipos.

Desde que se lanzó el programa en enero, se han desviado y gestionado más de 2300 llamadas 911/877-ASK-LAPD por parte de CIRCLE y más de 12 400 incidentes abordados de manera proactiva por los equipos de CIRCLE.

Desde que asumió el cargo, el alcalde Garcetti ha actuado con una urgencia sin precedentes para enfrentar la crisis de la falta de vivienda y la vivienda, desde expandir el presupuesto para personas sin hogar a más de 20 veces lo que era hace ocho años, hasta lanzar el programa de refugio A Bridge Home, que ha atendido a más de 5,500 personas distintas. residentes mientras se construyen los proyectos financiados por HHH. El financiamiento de la Medida HHH ha permitido a la Ciudad aumentar su producción anual de viviendas de apoyo en más del 600 %, de 300 a 2,000 unidades. En el presupuesto de la Ciudad 2022-2023, el alcalde Garcetti defendió un compromiso de casi $1.2 mil millones para soluciones para personas sin hogar. Esta inversión incluye un total de más de 4700 unidades de vivienda de apoyo permanente, $370 millones para más de 2600 unidades de vivienda en total a través de la Proposición HHH y $208 millones para una nueva ronda del Proyecto Homekey, que agregará 928 unidades, de las cuales 909 serán permanentes. unidades de vivienda de apoyo. La ciudad también se ha asociado con propietarios privados a través de LeaseUp, un programa para llenar vacantes mientras ayuda a los angelinos en riesgo de quedarse sin hogar a encontrar y mantener viviendas asequibles.

