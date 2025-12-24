Evite quemaduras esta Navidad: pasos clave para actuar rápido y proteger a su familia

Foto: de Free-Photos en Pixabay

Durante la celebración de Navidad y Año Nuevo en El Salvador, las quemaduras se vuelven uno de los accidentes más frecuentes. El uso inadecuado de pirotecnia, las parrilladas y los descuidos domésticos suelen ser las principales causas.

Cada diciembre, hospitales y unidades de emergencia reportan un aumento de personas lesionadas por manipular pólvora, acercarse demasiado a fuegos artificiales encendidos o sufrir incidentes mientras cocinan. La mayoría de los casos se podrían evitar con precauciones básicas.

Qué hacer ante una quemadura leve

Enfríe la zona afectada con abundante agua a temperatura ambiente durante varios minutos, una vez que se haya retirado la fuente de calor.

No use hielo, manteca, pasta dental ni cremas caseras, ya que pueden empeorar la lesión.

Evite retirar ropa o accesorios pegados a la piel.

No reviente ampollas ni aplique remedios caseros.

Busque atención médica, incluso si la quemadura parece pequeña.

Si la quemadura cubre una zona amplia del cuerpo o afecta el rostro, las manos o los genitales, es fundamental acudir de inmediato a un hospital o centro de urgencias para recibir tratamiento especializado.

Además, se recomienda mantener a los niños alejados de la pólvora y las parrillas, revisar las conexiones de gas antes de cocinar y no utilizar alcohol ni otros líquidos inflamables para encender fuego.

Con medidas sencillas de prevención y una respuesta rápida ante cualquier accidente, las fiestas pueden celebrarse con seguridad y sin emergencias que lamentar.

