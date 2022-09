Expresidentes de Latinoamérica y España firman una carta en contra de la reelección de Bukele

Escucha este artículo Escucha este artículo

21 exjefes de Estado y de Gobierno de Latinoamérica y España firmaron una carta declarando el reciente anuncio de su candidatura a la reelección del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como «una alteración del orden constitucional» que afecta «gravemente» a la democracia salvadoreña.

Carta firmada por los 21 ex presidentes de Latinoamérica y España.

Entre los firmantes, todos integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), se encuentran algunos exdirigentes como el expresidente argentino Mauricio Macri, el mexicano Vicente Fox, el español José María Aznar, o el uruguayo Julio María Sanguinetti.



Los exmandatarios han instado al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a que realice un «análisis urgente» de la cuestión, disponiendo de los recursos necesarios, para «promover la normalización de la institucionalidad democrática» en El Salvador.



Los firmantes justifican su petición en el artículo 88 de la Constitución de El Salvador, que consagra el principio de «la alterabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República», proclamado por la Declaración de Santiago de Chile adoptada por los países miembros de la OEA en 1959.



Tal artículo de la Carta Magna salvadoreña también señala como mandato constitucional, a la vez, «el desconocimiento del presidente, quien habiendo concluido su período, pretenda seguir en ejercicio», a la vez que prohíbe la reelección a las personas que hayan desempeño por más de seis meses el papel de presidente.



Con todo, la IDEA suscribe la resolución del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos tras una petición parecida del Gobierno de Colombia –que preguntó sobre la posibilidad de establecer la reelección en el país–.



«En una democracia representativa es necesario que el ejercicio del poder se encuentre sometido a reglas, fijadas de antemano y conocidas previamente por todos los ciudadanos», esgrimió la resolución del tribunal, según la IDEA.



«En esa medida el proceso democrático, requiere de ciertas reglas que limiten el poder de las mayorías expresado en las urnas para proteger a las minorías. Por lo tanto, las reglas de acceso al ejercicio del poder no pueden ser modificadas sin ningún límite por quienes temporalmente se encuentran ejerciendo el poder político», añadió.



Ante esto, el presiente salvadoreño destacó en su red social Twitter que dicho documento es una carta firmada por “corruptos”.



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la semana pasada que optará por la reelección para las próximas elecciones presidenciales, que tendrán lugar en 2024.



A pesar de que en el país solo es posible gobernar una vez, Bukele sostuvo que que logró revertir un fallo del Tribunal Supremo en 2014 que prohibía justamente la reelección presidencial, motivo por el que anunció su candidatura.

