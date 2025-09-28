Fabiola y Saybor Desnudan el Alma con “Tú Me Conoces”

Fabiola y Saybor Desnudan el Alma con Tu Me Conoces

La cantautora puertorriqueña Fabiola y el productor colombiano presentan “ Tú Me Conoces”, habla desde el filo de una relación que se niega a morir, de esos vínculos donde el cuerpo recuerda incluso cuando la mente intenta olvidar.

Este lanzamiento marca la segunda colaboración entre Fabiola y Saybor, luego de “Moñitas Karate”, incluida en el álbum “Blue Dreaming”. Sin embargo, “Tú Me Conoces” representa un paso más profundo y maduro en su trabajo conjunto, donde el enfoque no es solo rítmico, sino casi cinematográfico.

Fabiola Papi, con raíces en el Caribe y un oído puesto en la experimentación sonora, se ha consolidado como una de las voces emergentes más versátiles de la escena alternativa latina.

Por su parte, con base en Colombia, continúa consolidando su reputación como un arquitecto sonoro de vanguardia.

Tú Me Conoces no es solo un track: es un viaje emocional, un espejo de relaciones que muchos viven y pocos se atreven a narrar con esta franqueza artística.

