Fallece Eduardo Manzano, ícono de la comedia mexicana, a los 87 años

México–Eduardo Manzano, reconocido actor y comediante integrante del legendario dúo “Los Polivoces”, murió a los 87 años, confirmó su familia a través de redes sociales. Su hijo, Lalo Manzano, compartió mensajes emotivos en los que destacó la calidad humana y artística de quien fue un referente del humor en México.

Nacido el 18 de julio de 1938 en Ciudad de México, Manzano inició su carrera como imitador de voces, y en 1959 formó junto a Enrique Cuenca “Los Polivoces”, programa que marcó un hito en la televisión y el cine mexicano con personajes emblemáticos como Gordolfo Gelatino y Don Teofilito. Su estilo satírico y su talento para la caracterización dejaron una huella imborrable en varias generaciones.

Además de su trabajo en “Los Polivoces”, Manzano ganó popularidad en las últimas décadas por su papel de Don Arnoldo López en la serie “Una familia de diez”, en la que participó durante 12 temporadas. A pesar de que su salud le impidió mantener una presencia constante en los últimos años, su legado permaneció vigente.

La familia expresó: “Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”. Recordaron también la dedicación y disciplina que acompañaron su carrera y la enseñanza de encontrar humor incluso en los momentos difíciles.

Eduardo Manzano también participó en cine y teatro, además de prestar su voz para proyectos animados. En 2021 fue hospitalizado por una infección biliar, un hecho que generó preocupación entre sus seguidores y subrayó el cariño que el público le tenía.

Su partida cierra un capítulo importante en la historia del humor mexicano, dejando una marca indeleble en la cultura popular y en el corazón de quienes disfrutaron de su trabajo.

