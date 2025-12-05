Elton John enfrenta la ceguera tras infección ocular

Día a Día News

Elton John confirmó que perdió la visión en su ojo derecho debido a una infección ocular que contrajo durante sus vacaciones en Francia en 2024, situación que también afectó parcialmente su ojo izquierdo.

El cantante británico, de 78 años, describió los últimos 15 meses como un período “devastador”, en el que le ha resultado imposible ver, leer o realizar actividades cotidianas relacionadas con la vista.

En una entrevista, el artista explicó que el proceso ha sido un gran desafío para su vida diaria y profesional, aunque mantiene la esperanza en avances científicos que podrían mejorar su condición.

“He tenido una vida increíble y hay esperanza; solo necesito paciencia para que la ciencia me ayude algún día”, afirmó. Actualmente recibe tratamiento que ha mostrado mejoría en su ojo izquierdo.

A pesar de las limitaciones visuales, Elton John continúa activo en la música y se prepara para ser cabeza de cartel en el festival Rock In Rio en Brasil en 2026. Destacó que la fuerza y el apoyo de su familia, especialmente de sus hijos Zachary y Elijah, han sido fundamentales para sobrellevar esta situación.

El inicio de sus problemas de visión se remonta al verano de 2024, cuando sufrió una infección grave que le dejó con visión limitada en el ojo derecho. Desde entonces, el cantante ha tenido que adaptar su ritmo de vida, enfrentando dificultades para leer, grabar y asistir a eventos públicos.

Incluso señaló que no pudo participar en muchos preestrenos relacionados con proyectos musicales y teatrales debido a su condición.

Pese a las dificultades, Elton John no ha abandonado su pasión por la música y lanzó recientemente una colaboración con Brandi Carlile titulada Who Believes In Angels?. Su compromiso con el arte y la familia permanece intacto, a pesar de las adversidades que representa la pérdida parcial de su visión.

Elton John ha sido franco sobre el impacto emocional que esta situación ha tenido en él, pero su mensaje se mantiene firme: la resiliencia y la esperanza son clave para enfrentar los retos que le impone esta enfermedad.

