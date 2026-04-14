Fallece Felipe Staiti, guitarrista y cofundador de Enanitos Verdes, a los 64 años

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El guitarrista argentino Felipe Staiti, reconocido por ser uno de los fundadores de Enanitos Verdes, falleció el lunes a los 64 años en Mendoza, Argentina, tras permanecer hospitalizado, según confirmó su representante.

La noticia fue dada a conocer por su mánager, William Ramírez, quien destacó la trayectoria del músico y su aporte a la música latinoamericana. En su mensaje, resaltó la influencia de Staiti en el desarrollo del rock en español y su impacto en varias generaciones.

Formada en 1979, Enanitos Verdes se posicionó como una de las agrupaciones más influyentes del género en América Latina. A lo largo de su carrera, la banda lanzó 14 discos de estudio y cuatro álbumes en vivo, consolidando un repertorio ampliamente difundido en la región.

Temas como Lamento Boliviano y La muralla verde se mantienen vigentes dentro del catálogo del rock en español.

Staiti desempeñó un papel clave en la identidad musical del grupo, siendo responsable de gran parte del sonido característico de la banda desde sus inicios.

La banda tras la pérdida de sus fundadores

Con la muerte de Staiti, la formación original de Enanitos Verdes queda marcada por la ausencia de sus principales integrantes. En 2022 falleció el vocalista y bajista Marciano Cantero, mientras que el baterista Daniel Piccolo se retiró en 2009.

Pese a estos cambios, la música del grupo continúa disponible en plataformas digitales y medios tradicionales, manteniendo su presencia en el panorama musical latinoamericano.

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