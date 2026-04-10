Los Hermanos Flores subirán al escenario en Coachella 2026 y su show podrá verse en vivo desde El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–La orquesta salvadoreña Los Hermanos Flores se alista para su participación en el Coachella 2026, donde formará parte de la programación en dos fechas: sábado 11 y sábado 18 de abril.

Ambas presentaciones están programadas para las 4:00 de la tarde en California, es decir, a las 5:00 p.m. en El Salvador, en un horario accesible para el público local que desee seguir el evento a distancia.

El grupo abrirá la jornada en el escenario Outdoor Theatre, uno de los espacios principales del festival, con un espectáculo de aproximadamente 50 minutos.

La organización del evento reubicó a la orquesta en el Outdoor Theatre, dejando atrás el escenario inicialmente asignado. Este cambio ocurre en medio de la expectativa generada por su participación dentro del festival.

Durante esa jornada, el evento contará con artistas distribuidos en distintos escenarios, lo que prevé una amplia audiencia conectada a las transmisiones.

El festival transmitirá sus shows en vivo a través de su canal oficial en YouTube, con señales separadas por escenario.

Para ver la presentación de Los Hermanos Flores, los usuarios deberán ubicar la transmisión correspondiente al Outdoor Theatre. Se recomienda ingresar con anticipación para localizar la señal y activar notificaciones antes del inicio.

La participación de la agrupación en Coachella 2026 representa su presencia en uno de los festivales más reconocidos a nivel internacional.

Compartir esta nota