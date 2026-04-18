Los Hermanos Flores alistan su segundo show en Coachella y habrá transmisión en El Salvador

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La orquesta salvadoreña Los Hermanos Flores se prepara para su segunda presentación en el festival Coachella Valley Music and Arts Festival, programada para este sábado 18 de abril, tras su debut en el escenario Outdoor Theatre durante el primer fin de semana del evento.

La agrupación, con más de seis décadas de trayectoria, busca repetir la respuesta obtenida el pasado 11 de abril, cuando se presentó ante un público multitudinario en Indio, California. En esa ocasión, los asistentes acompañaron el espectáculo con aplausos, banderas salvadoreñas y coreando varios de sus temas más conocidos.

Para esta segunda fecha, el show también podrá seguirse desde El Salvador. Se ha programado la transmisión en vivo en cines al aire libre ubicados en la Plaza Bulevar Monseñor Romero y en la Plaza Nuevo Cuscatlán, a partir de las 4:30 de la tarde. Asimismo, estará disponible a través del canal oficial del festival en YouTube.

Durante la primera presentación, estos espacios de proyección reunieron a decenas de personas que siguieron el concierto a distancia, en un ambiente marcado por la música y la participación del público.

La nueva actuación de la orquesta se enmarca en el segundo fin de semana del festival, donde se espera una asistencia similar o mayor a la registrada en la jornada anterior.

Con este segundo show, la agrupación salvadoreña continúa su participación en uno de los festivales musicales más reconocidos a nivel internacional, consolidando su presencia en escenarios de alcance global.

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