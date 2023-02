Famosa cirujana plástica se convierte en “La Doctora que canta”

Escucha este artículo Escucha este artículo

La Dra. Tania Medina, famosa cirujana plástica, debutó en la música con la bachata-pop “Enamórate de ti”, junto al productor y cantante Nicolas Tovar. La experta reconoce que, cuando aceptó el amor propio en su vida, empezó́ a descubrir sus talentos artísticos como cantante.



La Dra. Medina es una de las 50 mujeres más poderosas de “Forbes” y de las 25 poderosas de “People en Español”. Es autora bestseller, coach, colaboradora de “Despierta América”, de Univisión, y celebrity expert.



“Enamórate de ti”, estrenada como un homenaje a la mujer de todas las edades y épocas, que se siente en ocasiones poco escuchada, valorada y que no puede ir tras su sueños, es una invitación a no depender más de las redes sociales y buscar la belleza interior y la inteligencia.



“Luego de muchas horas, días, meses y años creando con productores, coaches de música, ingenieros de sonido, y mucho de creer en mí, me llena de emoción regalarme a mí y a mis fans ‘Enamórate de ti’, una hermosa canción que invita a reconocer lo mejor que hay en nosotros, y aprender a amarnos por encima de todo”, dijo la Dra. Tania Medina.



Mark B, reconocido cantante dominicano de música urbana, participó en el tema, junto a El Alfa.



“Sé que muchos dirán que ahora soy la doctora que canta, y eso me alegra. Me complace demostrar que las mujeres podemos tener diferentes papeles en nuestra vida y lograr nuestros sueños. El mío, además de ser mamá, esposa, médico, es modelar, estar en la televisión y cantar”, concluyó la reconocida cirujana plástica.



El compositor, productor y cantante Nicolas Tovar trabajó por más de once años junto al equipo de Emilio Estefan, donde compuso canciones para artistas como Ricky Martin, Chayanne, Alejandro Fernández, Jon Secada, Cristian Castro, Carlos Ponce, Banda El Recodo, Jacy Velásquez, Ainhoa, India y Paulina Rubio, entre otros. Además, ha ganado en cinco ocasiones el Latin Grammy.



Asimismo, la canción cuenta con la producción de Alfio Lora, reconocido por haber participado en los éxitos de Los ilegales, Don Omar, Chino y Nacho, Chichi Peralta, REDIMI2, entre otros.

