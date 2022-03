«Fanáticos nos dan la confianza para profundizar y seguir adelante»

“Gracias, Clipper Nation, por recordarme por qué juego. Es para ti.» – Jackson

A partir del partido en casa del miércoles por la noche contra los Washington Wizards, el escolta de los LA Clippers, Reggie Jackson, agradecerá a los fanáticos y alentará su continuo apoyo al compartir con ellos su refrigerio favorito antes del juego, mantequilla de maní y mermelada. Los Clippers arrojarán paquetes de mantequilla de maní y mermelada a las gradas cuando los fanáticos animen a “RE-GGIE” y al equipo, y mientras más aplaude la Nación Clipper, más distribuirá el equipo.

“Esta base de fanáticos nos da a mis compañeros de equipo y a mí la confianza para profundizar y seguir adelante. Me apoyan y creen en mí, y saber que me respaldan me permite concentrarme en el juego que amo. Gracias Clipper Nation, por recordarme por qué juego. Es para ti”, dijo Jackson.

En todos los partidos restantes en casa de esta temporada, Jackson y los Clippers arrojarán a los fanáticos mantequilla de maní y mermelada con la imagen de Jackson y un mensaje de agradecimiento. Los paquetes de refrigerios están disponibles exclusivamente en los juegos locales de los Clippers y no están a la venta.

Jackson llegó a los Clippers durante la temporada 2019-20 y ha promediado 13,2 puntos, 3,8 asistencias y 3,2 rebotes en 146 apariciones con la franquicia. A lo largo de 11 temporadas en la NBA, apareció en 690 juegos y tiene promedios de carrera de 13.0 puntos, 4.3 asistencias y 3.0 rebotes. Jackson tiene marca de 46-26 en los juegos de los Clippers en los que ha jugado en casa y ha conectado dos tiros ganadores en juegos en casa esta temporada (12/11 contra Orlando y 2/3 contra los Lakers). La temporada pasada, ayudó a enviar a los Clippers a sus primeras Finales de la Conferencia Oeste con una actuación en el Juego 6 en casa contra Utah que incluyó 27 puntos en 10 de 16 tiros y 10 asistencias y tres robos.

