Favio Hernández presenta su nuevo sencillo “Valió la Pena”

El cantante y compositor Favio Hernández estrena su más reciente tema promocional titulado “Valió la Pena”, una balada pop cargada de emoción y sensibilidad que promete conectar con los corazones de quienes creen en el amor eterno, incluso cuando la distancia o el destino los han separado.

La producción musical estuvo a cargo de Hugo Castillo, reconocido por su sello Mir Records, donde su toque auténtico y moderno ha dado vida a cada uno de los temas que produce. La dirección visual fue realizada por Andrés Roldán, de la productora Sentido Films, quienes crearon un videoclip grabado en el municipio de Rionegro, Antioquia, que envuelve al espectador en una atmósfera íntima y sentimental.

En palabras de Favio, “Valió la Pena” relata la historia de un amor inolvidable: un sentimiento puro que, aunque no culmine en una relación, deja una huella imborrable y un deseo genuino de bienestar hacia la otra persona. Como lo expresa un fragmento de la canción:

“Amarte se dio fácil, se sintió distinto, un amor especial del cual yo no me olvido. Sé que ahora somos historia, de haberte conocido soy feliz.”

Este sencillo forma parte de su próximo EP titulado “Mosaico”, compuesto por seis temas que exploran distintos géneros musicales y prometen sorprender a su fanaticada. En este trabajo, Favio contará con dos colaboraciones de lujo junto a los artistas venezolanos Jhon Nael y Katherine Coll, quienes aportan frescura y diversidad musical.

“El amor verdadero no necesita condiciones. Se puede amar de manera bonita, limpia y sincera, incluso si el destino no permite estar juntos.”

Próximamente, el artista iniciará una gira de medios por Colombia y Venezuela para promocionar este EP y compartir de cerca con el público y la prensa el trasfondo emocional de su música. Este proyecto llega de la mano de Zoom Music Producciones, bajo la dirección de Mariana Ramírez, quienes acompañan a Favio en esta nueva etapa de su carrera.

Con “Valió la Pena”, Favio reafirma su compromiso de entregar música honesta, capaz de traspasar fronteras y tocar el alma, consolidándose como una de las voces cubanas más prometedoras de la escena musical latina actual.

