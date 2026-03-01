Febrero rompe la narrativa del “año nuevo”

Febrero no es solo el mes más corto del año. Para muchos, es el mes donde se desmorona la narrativa optimista del “este será mi año”. Tras la euforia inicial de enero, comienzan a sentirse el peso económico de las fiestas, el cansancio emocional acumulado y la frustración silenciosa de no haber cumplido los propósitos prometidos.

Diversos estudios y reportes sobre bienestar emocional indican que más del 60% de los adultos experimentan fatiga emocional antes de finalizar el primer trimestre del año. Lejos de tratarse de un fracaso individual, este fenómeno refleja una presión colectiva: la exigencia constante de reinventarse, producir más y “lograrlo todo” desde el primer día del calendario.

Febrero concentra tres factores determinantes:

● El impacto económico real de enero.

● La caída natural de la motivación inicial.

● La culpa por no haber alcanzado el cambio prometido.

En este contexto, los discursos de éxito inmediato y transformación acelerada resultan insuficientes —e incluso contraproducentes— para una generación que enfrenta incertidumbre económica, cambios profesionales y desafíos personales constantes.

Es en medio de esta conversación donde el libro “Tengo mejores planes para ti”, de Eddy Vera, conecta con una audiencia que ya no busca fórmulas rápidas, sino sentido en medio de la incertidumbre. La obra plantea una reflexión directa y necesaria: “Febrero no revela quién fracasó. Revela quién estaba cargando más de lo que podía”.

A través de estrategias prácticas y ejercicios de reflexión, Eddy propone herramientas concretas para retomar el rumbo, hacerse preguntas de calidad y reconstruir el plan cuando la realidad obliga a empezar de nuevo. “Tengo mejores planes para ti”, su primera obra. Con prólogo de Daniela Ospina, está inspirada en su propia historia de resiliencia tras superar graves desafíos de salud y reconstruir su vida desde cero. El libro fue presentado oficialmente el pasado 29 de enero en Books & Books, en una conversación junto a la periodista Marcela Sarmiento.

Compartir esta nota