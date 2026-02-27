Luccas Rivera proyecta su carrera global 

Luccas Rivera abre su corazón en “Reyna” y deja una marca internacional

Inspirada en una historia real sobre decisiones tardías, “Reyna” confirma la identidad artística de Luccas como compositor y una propuesta sonora que evoluciona desde su primer sencillo.

La gira iniciada con “Soñando con tu ombligo” continúa consolidando a Luccas Rivera en escenarios colombianos, con presentaciones y promoción en Ibagué, Medellín y Santa Marta.

Después de abrir su nueva etapa musical con “Soñando con tu ombligo”, sencillo que lo llevó a presentarse ante más de 20 mil personas en ferias y festivales en Casanare, Luccas Rivera presenta “Reyna”, una canción que confirma su identidad artística y fortalece su proceso de consolidación nacional.

Si el primer lanzamiento exploraba el deseo y la idealización, “Reyna” avanza hacia un territorio más maduro: la historia de quien creyó que el amor estaba asegurado y entendió demasiado tarde que la vida no espera. La inspiración nace de una reflexión personal: “debí apurarme y no pensar que ya eras mía”, una frase que se transforma en narrativa musical y conecta desde la vulnerabilidad. La canción fue compuesta por Luccas Rivera y producida por Deiby Jaimes, consolidando no solo su evolución sonora, sino también su identidad como compositor dentro de su propio proyecto artístico.

Musicalmente, la canción mantiene la línea de vallenato pop urbano con elementos afrocolombianos y sintetizadores modernos que caracterizan su propuesta, pero incorpora mayor fuerza interpretativa, más matices vocales y una energía emocional más intensa. No es un cambio radical, es una evolución coherente.

La gira iniciada con “Soñando con tu ombligo” continúa activa en Casanare, donde el artista ha fortalecido su conexión con el público y ha pasado según sus propias palabras de cantar para gustar a cantar para conectar. Los escenarios multitudinarios se han convertido en el espacio donde su propuesta demuestra solidez y autenticidad.

Paralelamente, Luccas trabaja en nuevas canciones que seguirán ampliando este universo narrativo, consolidando una propuesta con raíz colombiana y sonido actual. Su agenda de promoción se expandirá próximamente hacia Tolima, Santa Marta, Medellín y Cali, llevando esta nueva etapa a distintos escenarios del país.

Con “Reyna”, Luccas Rivera no solo lanza un sencillo: reafirma una identidad artística que hoy se muestra madura, coherente y en pleno proceso de expansión nacional.

