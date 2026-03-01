Tenay Rodríguez : “Estoy viviendo uno de los momentos más aterradores de mi vida”

Lo que comenzó como unas vacaciones en Dubái terminó convirtiéndose en una experiencia de terror para Tenay Rodríguez.

La conductora, escritora y motivadora cubanoamericana compartió a través de sus historias de Instagram (@tenayrdz305) los momentos de angustia que vivió junto a su novio y prometido, Anderson Osuna, luego de que el hotel donde se hospedaban, el icónico hotel Burj Al Arab, fuera evacuado tras un incidente que involucró la interceptación de un dron, cuyos restos provocaron un incendio limitado en la fachada exterior del edificio.

“Están tirando misiles… estamos evacuando, nadie nos guía, no sabemos a dónde ir”, expresó Tenay en uno de los videos publicados mientras caminaba entre otros huéspedes visiblemente confundidos.

Las imágenes muestran escenas de evacuación nocturna, personas abandonando el área apresuradamente y el desconcierto de turistas que no sabían hacia dónde dirigirse.

Horas más tarde, las autoridades de Dubái informaron públicamente que un dron fue interceptado y que los restos ocasionaron un incendio limitado en el exterior del Burj Al Arab. Equipos de Defensa Civil controlaron la situación y no se reportaron heridos.

Sin embargo, para quienes estaban dentro del hotel, la experiencia fue aterradora. “Gracias a Dios estamos vivos. Por ahora vamos a tratar de dormir un par de horas”, compartió Tenay después de encontrar un lugar seguro donde pernoctar.

La motivadora también reveló que ella y Anderson tuvieron que abandonar el hotel dejando pertenencias atrás por precaución. Desde entonces, han intentado reorganizar su regreso a Miami, pero las operaciones aéreas en la región han presentado restricciones temporales que han complicado su salida.

“El espacio aéreo está cerrado y no podemos salir, estamos buscando la forma de regresar a casa lo antes posible. Necesitamos sus oraciones”, escribió visiblemente afectada, aunque manteniendo su fe intacta.

Más tarde añadió: “Sólo me estoy comunicando con mi familia. Gracias por todo el apoyo… Sobre todo Dios tiene el control”.

Durante toda la noche, sus seguidores inundaron sus redes con mensajes de apoyo y oraciones, mientras Tenay continuaba documentando cada momento con honestidad y vulnerabilidad.

Aunque las autoridades locales aseguraron que la situación fue controlada rápidamente, para Tenay y su prometido la experiencia dejó una marca emocional profunda.

“Fue uno de los momentos más aterradores de nuestra vida. Tuvimos que huir dejando pertenencias y ahora no podemos volar a casa porque el aeropuerto está restringido. Les pedimos oraciones y apoyo mientras tratamos de encontrar un vuelo seguro de regreso.”

Por ahora, la pareja permanece resguardada y a la espera de poder salir de Emiratos Árabes Unidos en cuanto las condiciones lo permitan.

