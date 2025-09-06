Vie. Sep 5th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Espectáculos

Fernandito Rentas presenta “Voy Llegando”

Sep 5, 2025 #Colombia

El cantante Fernandito Rentas anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo “Voy Llegando”, disponible en todas las plataformas digitales a partir del 5 de septiembre de 2025. La pieza, compuesta por Yorthley Rivas y arreglada por Robert Requena, celebra el espíritu, la cultura y el legado musical de Santiago de Cali en el marco de los 489 años de la ciudad y de su majestuosa Feria de Cali.

Un homenaje con raíz latinoamericana

“Voy Llegando” es una invitación al reencuentro: la emoción de pisar tierra querida, el abrazo pendiente y el llamado del barrio que nunca se olvida. Con un arreglo moderno de salsa que fusiona elegancia y sabor, la canción conecta con audiencias que valoran la tradición sin renunciar a la frescura contemporánea.

Créditos

  • Título: Voy Llegando
  • Artista: Fernandito Rentas
  • Composición: Yorthley Rivas (Colombia)
  • Arreglo: Robert Requena (Chile)
  • Género: Salsa
  • Lanzamiento: 5 de septiembre de 2025

El estreno viene acompañado de un video oficial que resalta colores, danza y la energía inconfundible de Cali.

Los invitamos a visitar y suscribirse al canal oficial de YouTube de Fernandito Rentas para no perderse el estreno y próximas sorpresas:

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Espectáculos

THALIA celebra su legado musical con el relanzamiento de sus álbumes más icónicos

Ago 31, 2025
Espectáculos

Gangsta celebra reconocimiento histórico con placa de 7.1 billones de reproducciones

Ago 31, 2025
Espectáculos

July Abril prepara su nuevo álbum “Busco Salir”

Ago 31, 2025
error: Contenido protegido