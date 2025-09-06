Fernandito Rentas presenta “Voy Llegando”

El cantante Fernandito Rentas anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo “Voy Llegando”, disponible en todas las plataformas digitales a partir del 5 de septiembre de 2025. La pieza, compuesta por Yorthley Rivas y arreglada por Robert Requena, celebra el espíritu, la cultura y el legado musical de Santiago de Cali en el marco de los 489 años de la ciudad y de su majestuosa Feria de Cali.

Un homenaje con raíz latinoamericana

“Voy Llegando” es una invitación al reencuentro: la emoción de pisar tierra querida, el abrazo pendiente y el llamado del barrio que nunca se olvida. Con un arreglo moderno de salsa que fusiona elegancia y sabor, la canción conecta con audiencias que valoran la tradición sin renunciar a la frescura contemporánea.

Créditos

Título: Voy Llegando

Voy Llegando Artista: Fernandito Rentas

Fernandito Rentas Composición: Yorthley Rivas (Colombia)

Yorthley Rivas (Colombia) Arreglo: Robert Requena (Chile)

Robert Requena (Chile) Género: Salsa

Salsa Lanzamiento: 5 de septiembre de 2025

El estreno viene acompañado de un video oficial que resalta colores, danza y la energía inconfundible de Cali.

Los invitamos a visitar y suscribirse al canal oficial de YouTube de Fernandito Rentas para no perderse el estreno y próximas sorpresas:

Compartir esta nota