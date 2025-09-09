Rels B llega a México que le espera con los brazos abiertos

Rels B llega a un México que le espera con los brazos abiertos para firmar doce fechas consecutivas para las que ya ha colgado -en todas ellas- el cartel de no hay entradas. El plato fuerte de su nueva visita a nuestro país son sus seis conciertos consecutivos llenos hasta la bandera en el Palacio de Deportes de CDMX.

Sin embargo, el artista español ha conquistado también, en su otra media docena de fechas de su A NEW STAR WORLD TOUR, la gira más ambiciosa de su carrera, ciudades como Guadalajara, Monterrey o Mérida. A principios de agosto, ya había brillado en Baja California y Tijuana.

Mexico es la segunda casa de un Rels B que tiene una conexión muy especial con su público aquí, como ya demostró, precisamente, presentando su último álbum, ‘A New Star (1 9 9 3)’ en un balcón de Colonia Condesa, CDMX, con miles de fans. Tanto es su impacto en nuestro país, que en ese balcón de la calle Chilpancingo ahora luce una placa conmemorativa del momento.

Y es que una gran parte del público que ha hecho de Rels B el artista español más escuchado a nivel internacional es mexicano. Así, su último éxito a nivel global, la increíble ‘TU VAS SIN (fav)’, que ya es Disco de Platino y acumula más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales, ha entrado por la puerta grande a las principales listas de éxitos del país. El mallorquín es el único artista internacional entre los 20 más escuchados en México; un nuevo éxito más, fruto de su gran relación con el público local.

Para hablar de su gira A NEW STAR WORLD TOUR, sus últimos lanzamientos como “afroLOVA ’25”, y muchas más sorpresas para su público mexicano, Rels B aka Skinny Flakk aka Danielito Heredia, ha ofrecido una entrevista exclusiva con Publimetro, uno de los periódicos más populares a nivel nacional, que cuenta con 60 millones de lectores, y donde ha protagonizado una portada histórica como antesala de sus, también históricos, seis shows consecutivos en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México los días 3, 4, 5, 6, 8 y 9 del presente mes de septiembre.

