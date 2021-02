Fiorella Gutiérrez: “Reflejo filosofía a través de mis poemas”

Autora del libro “Los caminos de Florencia”, habla con EXTRA sobre una forma diferente de apreciar la poesía.

La terapeuta de lenguaje, escritora, actriz y cantante Fiorella Gutiérrez Lupinta, es una apasionada no solo de la literatura, sino también de la filosofía que proyecta su obra literaria “Los caminos de Florencia”, así cuenta a EXTRA que el momento que vive a través de las letras y de la palabra es un conjunto de universos de creaciones y experiencias vividas.

¿Has hecho literatura desde muy pequeña?

En realidad empecé escribiendo frases y siempre sobre tiras de papel, no necesariamente en hojas y, ¿por qué en tiras de papel?, porque sentía vergüenza de saber que alguien podría encontrar esas tiras de papeles con escritos. Esto lo hacía desde los 10 años, pero ya casi al finalizar el año la profesora dejó de tarea investigar la biografía de Abraham Valdelomar. En la biblioteca de mi casa solo abundaban enciclopedias, libros de psicología, y ciencias como biología y anatomía que por cierto me encantan. Pero mi mamá compró un libro de literatura, entonces después de leer la biografía, la siguiente hoja mostraba el poema “El hermano Ausente en la Cena Pascual”, acompañado de una imagen en blanco y negro donde las personas estaban vestidas de negro, sentadas alrededor de una mesa larga, pero una de las sillas estaba vacía y yo imaginé que la persona que faltaba podría ser algún familiar mío, mis hermanos, mis padres o mis abuelos. Al leer el poema por tercera vez me puse a llorar, luego después sentí que escribir era hacer magia, porque en solo segundos puedes pasar por distintos estados emocionales, desde allí me di cuenta que quería ser escritora y que en una edad muy lejana publicaría mis libros.

En cuanto a la madurez de mis versos siento que realicé un trabajo más serio a los veinte (20) años, pero siendo sincera siento que todavía sigo evolucionando y que mis versos madurarán más, seguramente hay algunas experiencias que harán mis versos más maduros o leeré otros tipos de libros que harán hacer perfeccionar más mi trabajo. En realidad no existe la perfección siempre hay algo que quiero mejorar, quitar, aumentar, etcétera.

¿Has pasado de la literatura al mundo de la filosofía?

Casi siempre y los “Caminos de Florencia” es una muestra de ello, ya que toco temas relacionados a la vida, la muerte, el tiempo, el amor, el desamor, la depresión, la violencia contra la mujer, el dolor que sentimos por la pérdida de un ser querido y muchos temas más. Un poema que me crea una reflexión sobre la vida es “Amiga del tiempo” y es que el tiempo nos enseña todas las experiencias que pueden ser maravillosas y desastrosas, nos vuelve testigos y a otros partícipes de la violencia y el amor que se vive día a día en el mundo; y es muy sabio porque nos enseña siempre. Otro poema es “No estoy muerto”, este poema te anima a vivir y te invita a seguir adelante, a pesar del desastre en que puedas estar sometido, ¡Vive te grita el poema! En cambio el poema “La muerte” te habla de como esta susodicha viene en cualquier momento y se lleva la vida de quien lo desee. Un poema que habla de un gran amor que jamás se va a perder es “Eternidad” y este te invita a amar sin miedo y completamente, nos dice que a pesar de haberse alejado de su amor y haber vivido muchas vidas sin el, a pesar del tiempo y las experiencias en su alejamiento, este regresa por su amor y le dice que ha bebido el mar pero a pesar de eso ha regresado por su amor, que ha pintado la vida, pero ha regresado por su amor, porque jamás ha encontrado un amor tan puro como el suyo. Y es que si lees “Los caminos de Florencia”, vas a ponerte a filosofar así no quieras.

¿Entonces a través del tiempo has cambiado la forma de hacer poesía?

Claro. Puedo decirte que ha influido mucho cada una de las distintas etapas que he vivido, ya que en lis creaciones poéticas no solo influyen personajes o experiencias ficticias, sino también reales, mis propias experiencias. Siento que en esta etapa de adulta estoy alcanzando creaciones enriquecedoras y si antes iba de la mano con la filosofía, ahora ya estamos casados.

¿Eres una escritora emergente que se busca la vida?

En realidad me solvento gracias a mi carrera de terapeuta de lenguaje, pero que gran satisfacción sería para cualquier escritor vivir netamente de sus creaciones literarias. También me apoyo por vender mis cuadros de pintura, mis libros, dictar talleres de voz, presentaciones musicales y algunas publicaciones que realizo.

¿Además de escribir a qué otras actividades te dedicas en el arte?

Bueno, desde muy pequeña, siempre me ha gustado cantar, actuar y pintar. Recuerdo perfectamente mis presentaciones en distintas bandas de rock, cuando tenía 15 años y mis actuaciones desde el primer año de primaria.

Actualmente soy vocalista de “12 universos”, una banda de rock que he formado. Ya hemos tenido presentaciones y ahora por la pandemia las hemos suspendido, pero seguimos ensayando. Asimismo tengo composiciones musicales propias que canto en los eventos que me presento.

También soy actriz y directora del “Elenco de teatro Florencia”, el cual he formado el año 2018. En el año 2019 presenté y dirigí una obra teatral de mi autoría: “La llegada Inesperada”, que toca temas tan sensibles como: el abuso del poder, la prostitución, el alcoholismo, el embarazo adolescente, la violación, etc. En esta obra interpreté a Maquenda, una prostituta que mantiene a su madre alcohólica y hace todo lo posible para que su hija Diana sea una profesional. Fue una experiencia actoral enriquecedora y llenas de muchos retos para mí. También he escrito y presentado la adaptación libre, de los tres chanchitos y la obra teatral “Quiero ser músico”, escrita para las personas con discapacidad. Además he actuado distintos monólogos.

Dedico mi tiempo también a dibujar y pintar, dado que siento la necesidad de hacerlo. Pinto cuadros de pintura abstracta, realismo espontáneo y expresionista. Me fascina mucho los colores y siempre me ha llamado la atención, es hermoso lo que se puede crear con las combinaciones de los colores y lo que podemos expresar a través de la pintura es increíble.

¿Cómo pueden adquirir tu libro los Caminos de Florencia?

Pueden adquirir mi libro LOS CAMINOS DE FLORENCIA en formato digital, versión E-book o en formato físico a un precio módico, escribiendo al WhatsApp del número +51936549171 además obtendrán el libro firmado.

Periodista Vladimir R.