Fresh Bodden relanza “Las XII” junto a Lion Fyah y Kybba

Fresh Bodden marca un nuevo capítulo en su carrera con el relanzamiento de “Las XII”, una colaboración que reúne talento de tres escenas clave del movimiento urbano global: el colombiano Lion Fyah y el productor y DJ italiano radicado en Ámsterdam Kybba. Este nuevo impulso llega de la mano de AP Global Music y ALIVE MUSIC, consolidando una visión estratégica para expandir el alcance del artista a nivel internacional.

Con una base sólida de dancehall y matices caribeños, “Las XII” captura una energía nocturna auténtica que conecta culturas y territorios. El tema, grabado en Medellín y producido por Gangsta, combina frescura sonora con una identidad clara que posiciona a Fresh Bodden dentro de una nueva ola del Caribe urbano.

El relanzamiento llega tras una primera etapa en la que el tema comenzó a generar ruido orgánico en plataformas digitales, donde su preview logró viralizarse y conectar con audiencias más allá de Honduras. Ahora, con este nuevo enfoque y respaldo discográfico, “Las XII” busca amplificar ese momentum y llevar la propuesta a un siguiente nivel.

Lion Fyah, con más de una década de trayectoria, aporta su esencia al dancehall colombiano, mientras que Kybba —reconocido por impulsar el movimiento Basshall a nivel global— suma su sello internacional, logrando una fusión que trasciende fronteras y géneros.

Este relanzamiento no sólo reafirma la versatilidad de Fresh Bodden, sino también su visión de posicionar el sonido hondureño dentro del mapa global. De la mano de AP Global Music y ALIVE MUSIC, el artista continúa desarrollando nueva música y colaboraciones internacionales que apuntan a seguir expandiendo los límites del movimiento.

Compartir esta nota