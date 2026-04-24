Una declaración de amor propio y renacimiento

La artista emergente Kay Sonder irrumpe en la escena musical con el lanzamiento de su sencillo debut “Me cansé de esperar”, una propuesta honesta, poderosa y emocional que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera artística.

Grabado en República Dominicana, este sencillo nace de un proceso profundamente personal, en el que la artista logró reconectar con su esencia y definir el rumbo de su identidad musical.

La producción estuvo a cargo de Master Chris y Lowis, dos nombres clave que aportan una sonoridad contemporánea y global al proyecto. En la composición participan Lowis, Master Chris y la propia Kay Sonder, consolidando así una narrativa auténtica y coherente con su historia.

El videoclip oficial, también realizado en República Dominicana, fue dirigido por Carlos Spinelly y producido por Movie Warrior’s. A través de distintas locaciones cuidadosamente seleccionadas, la pieza audiovisual construye una estética que transmite fuerza, sensualidad y evolución.

La historia retrata un proceso de transformación personal: el momento en que una mujer deja atrás la espera, las dudas y todo aquello que la limitaba, para elegirse a sí misma y avanzar con determinación.

“Me cansé de esperar no es solo una canción, es una decisión. Representa el instante en que entiendes que tu vida no puede depender de que algo externo cambie. Es libertad, amor propio y movimiento. Es el comienzo de una nueva versión de mí”, afirma Kay Sonder.

Nacida en Cuba y formada artísticamente en Roma, Italia, Kay Sonder representa una fusión única entre la intensidad caribeña y la sofisticación europea. Su carrera es el resultado de un recorrido marcado por la resiliencia, la disciplina y una conexión profunda con la música desde la infancia. Criada en un entorno donde el arte era parte esencial de la vida, comenzó a destacar desde los 7 años en festivales infantiles. Sin formación académica formal, su aprendizaje se construyó desde la intuición, la experiencia y una determinación inquebrantable.

A los 19 años, la pérdida de sus padres marcó un punto de quiebre que la obligó a pausar sus sueños para sobrevivir, sin embargo, nunca abandonó su propósito. Hoy, tras radicarse en República Dominicana —epicentro del género urbano actual—, Kay Sonder consolida una propuesta internacional que fusiona lo emocional con lo urbano contemporáneo.

Su música no busca idealizar el amor, sino mostrarlo desde la verdad: decisiones difíciles, procesos internos y momentos de claridad que transforman. Con “Me cansé de esperar”, Kay Sonder no solo presenta su primer sencillo, sino una declaración artística clara: dejar de esperar también es un acto de amor propio.

SOBRE KAY SONDER

Kay Sonder es una artista emergente con proyección internacional que construye su identidad a partir del contraste entre sus raíces cubanas y su formación europea. Su propuesta musical conecta lo emocional con los sonidos urbanos contemporáneos, apostando por una narrativa real, íntima y transformadora.

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