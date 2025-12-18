El Salvador destaca sus avances en seguridad y desarrollo durante foro en Arabia Saudita

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador presentó ante la comunidad internacional los resultados de sus políticas de seguridad y desarrollo durante el 11.º Foro Global de la Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC), celebrado los días 14 y 15 de diciembre de 2025 en Riad, Arabia Saudita.

El evento, que reunió a representantes diplomáticos, organismos internacionales y líderes de distintas regiones, conmemoró el vigésimo aniversario de la creación de la Alianza, bajo el lema “Dos décadas de diálogo para la humanidad: promoviendo una nueva era de respeto mutuo y comprensión en un mundo multipolar”.

En representación de El Salvador participó el embajador Ricardo Cucalón Levy, quien destacó los profundos cambios que atraviesa el país gracias a las políticas impulsadas por el presidente Nayib Bukele. En su intervención, el diplomático subrayó que las transformaciones en materia de seguridad han permitido devolver la paz a la población salvadoreña.

“Nos devolvió la paz. Nos dimos cuenta de que los liderazgos son determinantes en tiempos de inquietud y que la solidaridad y la paz entre las naciones resultan esenciales en contextos difíciles”, afirmó Cucalón Levy.

El embajador también resaltó los avances sociales y económicos logrados en los últimos años, los cuales han incidido de forma positiva en la reducción de la migración irregular.

“Creemos firmemente en el impacto positivo de una migración segura, ordenada y regular, tanto para los países de origen como para los de destino. Esto incluye promover el pluralismo cultural, prevenir la xenofobia y destacar las narrativas positivas sobre la diversidad y la movilidad”, agregó.

Durante su intervención, el representante diplomático reiteró los valores que El Salvador impulsa a nivel internacional, entre ellos el diálogo, la paz, la educación, la tolerancia y la coexistencia pacífica.

La Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas fue creada en 2005 por iniciativa del entonces secretario general Kofi Annan, con el propósito de fomentar el diálogo intercultural e interreligioso como medio para prevenir conflictos y fortalecer la convivencia global.

El Foro Global de la UNAOC se ha consolidado como un espacio de cooperación multilateral que busca generar entendimiento entre culturas, promover el respeto y fortalecer los lazos internacionales a través de la diplomacia y la colaboración.

