Galletas Can Can lanza promoción divertida e innovadora para los pequeños del hogar

Galletas Can Can empieza este año 2021 con la promoción “Can Can Galleta Slime” súper divertida e innovadora en alianza con la prestigiosa marca Nickelodeon. Con esta promoción los niños y niñas podrán experimentar además del gran sabor de Can Can, una emocionante experiencia al buscar la galleta ganadora.

Desde hace más de 50 años, Galletas Can Can se ha distinguido por ser la favorita de los niños y la aliada perfecta para el momento del refrigerio, gracias a su sabor y variedad, además, de siempre ofrecer actividades divertidas. Es por ello, que, para comenzar el año de forma diferente, trae una promoción de la mano de la licencia Nickelodeon Slime, la cual es tendencia y favorita de los más pequeños de la casa.

De acuerdo a Can Can la promoción consiste en buscar la galleta con relleno color verde Slime, la cual puede canjearse por 2 increíbles kits originales de Nickelodeon Slime.

Para participar en esta promoción deben buscar la galleta con relleno color verde Slime y canjearla por 2 kits originales de Nickelodeon Slime. La galleta con crema verde se podrá encontrar en todas las variedades de Galletas Can Can que son: Extra, Fresa, Vainilla y Chocolate, ahora en una nueva presentación de 6 galletas por cada paquetito.

Cada paquetito ganador tendrá adicional un sticker con un código alfanumérico que se debe registrar en la landing page: www.galletascancan.net para validar que es ganador, así mismos, deberá de completar el formulario con sus datos para poder contactarlos y de esta manera canjear la galleta ganadora.

De acuerdo a Can Can para hacer más divertida la dinámica, todos los paquetitos de la promoción tienen un código QR que redirecciona a la landing page, donde están los filtros Slime para decorar o diseñar sus fotos con slime y compartirlas en sus plataformas sociales.

Es por ello, que invita a todos los niños y niñas a participar en esta divertida promoción, la cual tiene vigencia desde el 1 de enero del año en curso, hasta el 15 de septiembre de 2021. También para conocer más detalles de la promoción visita: www.galletascancan.net y las redes sociales de la marca @galletascancan en FB e Instagram.

FUENTE: Galletas Can Can