Gangsta celebra reconocimiento histórico con placa de 7.1 billones de reproducciones

El talento y la proyección internacional de Gangsta han sido reconocidos con una placa que conmemora la asombrosa cifra de 7.1 billones de reproducciones en plataformas digitales como Spotify, YouTube, Deezer, entre otras. Este logro refleja el impacto de su música alrededor del mundo y la fuerza de sus composiciones y producciones, que han escalado a convertirse en éxitos globales de la mano de artistas como Maluma, Fariana y Kapo.

El reconocimiento fue entregado por NEON16, compañía que lo representa y que, en alianza con Sony Music Publishing, apostó por su talento. Se trata de la primera vez que ambas compañías se unen para firmar a un artista, reafirmando la confianza en su capacidad creativa y en su potencial de continuar marcando la industria musical.

Esta cifra refleja el fruto de varios temas que han logrado abrirse paso y llegar al corazón de millones de oyentes en el mundo. Al recibir este reconocimiento, Gangsta reafirma su posición como uno de los productores más influyentes de la escena musical actual, siendo pionero del afrobeat en Latinoamérica.

Más allá de los números, esta placa representa el respaldo de una comunidad global que ha conectado con su propuesta artística y que sigue encontrando en su música una voz fresca y auténtica. Con este hito, Gangsta no solo celebra un logro profesional, sino que también proyecta un futuro prometedor para su carrera y para la expansión del afrobeat en la región.

