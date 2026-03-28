Geely acelera su posicionamiento en Guatemala

un panorama donde los consumidores buscan vehículos que no solo sean eficientes y seguros, sino que también incorporen las últimas innovaciones tecnológicas, Geely se encuentra en una fase estratégica de consolidación y posicionamiento de marca en Guatemala. A través de Excel, su distribuidor oficial, la marca expande su presencia y fortalece su reconocimiento, especialmente en el segmento SUV.

El portafolio de Geely destaca por su capacidad de combinar un diseño moderno y vanguardista con tecnología avanzada, seguridad integral y precios altamente competitivos. «Geely ofrece una propuesta de valor diferenciada en el mercado guatemalteco,» afirmó María Andrea Rios, Gerente de Ventas Geely. «Nuestros vehículos están diseñados para quienes buscan una experiencia de manejo única y confiable, adaptada al estilo de vida urbano y familiar, sin comprometer el estilo ni la eficiencia.»

Geely presente innovación y versatilidad en cada segmento. En el SUV, presenta una oferta robusta. El Coolray Neo se posiciona como una versión de entrada ideal para clientes que buscan un SUV moderno y dinámico con un balance óptimo entre tecnología, diseño y precio. Por su parte, el Coolray Million es la versión más equipada y aspiracional, pensada para quienes desean una experiencia premium con un nivel superior de confort y detalles de diseño distintivos, consolidándose como el modelo más competitivo de la marca en su segmento. Complementando la línea, el GX3 Pro es un SUV subcompacto orientado a un uso urbano, práctico y eficiente, perfecto para quienes buscan su primer SUV o una solución de movilidad accesible.

Más allá de los SUVs, el Cityray se presenta como un vehículo urbano con enfoque en eficiencia, conectividad y comodidad para el día a día en la ciudad. Todos los modelos incorporan tecnologías distintivas que elevan la experiencia de manejo, destacando los avanzados sistemas de asistencia a la conducción (ADAS nivel 2), que incluyen control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia.

Adicionalmente, los comandos de voz inteligentes permiten controlar diversas funciones del vehículo de forma intuitiva, mejorando la interacción del conductor sin distracciones.

La seguridad es un pilar fundamental en cada Geely. Los vehículos están equipados con frenos ABS con EBD, control de estabilidad (ESP), control de tracción (TCS) y múltiples bolsas de aire. Estos atributos, junto con el refinamiento del motor, la suavidad de la transmisión y la estabilidad en maniobras, suelen ser los que más sorprenden a los usuarios durante la conducción. Recientemente, el Geely Driving Experience permitió a medios, clientes potenciales e invitados especiales constatar estas capacidades en un circuito diseñado para destacar la seguridad, el desempeño, la tecnología y la maniobrabilidad de

cada modelo, confirmando el compromiso de la marca con una experiencia de manejo segura y confiable.

Geely respalda la calidad de sus vehículos con una garantía de fábrica de 4 años o 100,000 km en todos sus modelos. Además, cuenta con el soporte integral postventa de Excel, ofreciendo múltiples centros autorizados, mantenimiento, repuestos originales y atención personalizada en todo el país. Para 2026, la marca proyecta la ampliación de su red de concesionarios y puntos de servicio, así como la incorporación de nuevos modelos para fortalecer su presencia en los segmentos urbano y SUV.

«Buscamos que Geely sea percibida como una marca moderna, confiable, tecnológica y aspiracional,» comentó Karisha Urruela, Gerente de Mercadeo de Excel. «Queremos acompañar un estilo de vida urbano, activo y conectado, ofreciendo vehículos que combinan desempeño, confort y tecnología en una propuesta altamente competitiva y accesible para los guatemaltecos. En conjunto, lo que más sorprende es cómo la marca logra combinar estos elementos en una propuesta tan atractiva.»

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