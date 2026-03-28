Se celebra asamblea de grupo Cibest, accionista de Bam

Grupo Cibest, holding multilatina con más de US$101,000 millones en activos y presencia en cuatro países de la región — Colombia, Guatemala, El Salvador y Panamá — celebró este martes 24 de marzo su Asamblea General Ordinaria de Accionistas en Medellín, Colombia.

El Grupo, cotiza en la Bolsa en la Bolsa de Nueva York desde hace 30 años, acompaña a cerca de 33 millones de clientes y cuenta con más de 34,000 colaboradores en América Latina.

Durante la Asamblea, los 52,243 accionistas del Grupo aprobaron un dividendo ordinario de $4,512 pesos colombianos (US$1.2) por acción ordinaria y/o preferencial, representando un incremento del 15% frente al año anterior. En los últimos tres años, Grupo Cibest ha distribuido más de US$3,194 millones de sus utilidades, con un retorno total al accionista del 195% en cinco años, incluyendo dividendos y valorización de la acción.

Al cierre de 2025, la suma de cartera individual de las entidades que forman parte del Grupo asciende

US$68,212 millones, de los cuales el 79% corresponde a Colombia y el 21% a Centroamérica.

“Convertirnos en Grupo Cibest, una matriz comparable a la de los grandes grupos financieros de la

región, fue la materialización de una visión estratégica compartida. Esta evolución nos da mayor

flexibilidad para asignar capital, tomar decisiones oportunas y fortalecer nuestra capacidad de crear valor sostenible. Hoy somos una organización más sólida, preparada para responder con agilidad y generar valor a todos nuestros grupos de relación”, afirmó Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest.

En Guatemala:

Bam, está próximo a cumplir 100 años al servicio de los guatemaltecos y forma parte activa de Grupo Cibest. La participación de Bam en financiamientos estructurados, con entidades del mismo grupo actuando como acreedores independientes, asciende a más de más de USD $2.0 mil millones, lo que ha permitido impulsar a los grandes corporativos de Latinoamérica en sectores clave como comercio, energía y agroindustria.

En materia digital, Bam alcanzó 283,600 clientes persona digitales al cierre de 2025, con el 60% de sus transacciones realizadas por canales digitales. Dentro de su portafolio de productos; Nequi, cerró el año con más de 53,000 usuarios vinculados.

“Nos sentimos orgullosos de pertenecer a Grupo Cibest y estar presentes en esta Asamblea que representa la capacidad de entregar valor a largo plazo. Bam está cumpliendo 100 años al servicio de los guatemaltecos y los resultados de nuestra casa matriz validan que nos dirigimos por el camino correcto, a través de una banca preparada para el futuro, con una visión clara de lo que esperamos para este 2026. Continuaremos habilitando negocios para el sector de inversión, dinamizando nuestra propuesta de valor acompañando a nuestros clientes con presencia en LATAM e impulsando decisiones que marcan el rumbo del crecimiento empresarial en el país”, indicó Federico Bolaños Coloma, gerente general y director ejecutivo de Bam.

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