Gigi Núñez, la empresaria que salió de los escombros, rediseñó su vida y ahora enseña

La historia de la empresaria dominicana Gigi Núñez parece sacada de un cuento. Paso de facturar casi 40 mil dólares anuales a más de 2,5 millones en tan solo dos años y medio, después de crear su firma, junto a su esposo. Su empresa se encarga de recoger escombros en tierras declaradas como áreas de desastre natural.



Gigi es el referente de la latina que impresiona al pasar: una mujer de negocios que representa diversidad, generosidad, poder, que se le mide a todo por conseguir sus sueños.



Pero, el camino ha sido cuesta arriba. Detrás de su figura exitosa hay una mujer que vivió en carne propia la imposición de estudiar la carrera de Medicina por doce semestres para complacer a su padre; el engaño de un hombre mayor, y convertirse en madre soltera de un bebe prematuro. Sin embargo, después de tocar fondo, consiguió el amor y creó una empresa estable.



“Después de pasar por momentos muy difíciles, encontré una fórmula basada en el mantra que me ha colocado donde estoy hoy: el momento es ahora. Con ello me di a la tarea de inspirar a otros a tener éxito y a facturar seis dígitos en sus negocios”, dice Gigi.



“No hay porque esperar más para conseguir los sueños, si aplicamos los siguientes pasos”, afirma la empresaria.



-Mentalidad de ahora, y dejar de lado el después



-Lánzate sin darle tanta vuelta a tu sueño. Primero actúa, y después corrige y analiza lo que pudo haber fallado. Deja el miedo a un lado



-Encuentra un mentor y visualiza ese negocio funcionando



-Deja la perfección a un lado



-Los pequeños logros hacen una gran ganancia



-Utiliza estrategias alternas y diferentes



-Asume que tienes que trabajar más que los demás, aplicando una motivación profunda que te desafíe a ser la mejor versión de ti mismo.



Para Gigi, la meta de un negocio no puede estar motivada por razones superficiales. Eso incluye tener dinero, que es parte de lograr ser notorio. Sin embargo, es clave tener pasión y motivación de ganador y luchador, uniéndose a personas que están también en la misma sintonía.

