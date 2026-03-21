Gira 2026 «El Tiempo Es Mi Casa»: llegara a la Costa del Sol, El Salvador

Caloncho, una de las voces más queridas del pop alternativo en español, presenta Vivo En El Tiempo, un álbum que entiende el tiempo como un lugar: “siempre es momento de” y también de estar listo para vivir y disfrutar lo que hoy traiga. Con esta obra, el artista abre un nuevo capítulo creativo y emocional, acompañado por la gira internacional El Tiempo Es Mi Casa.

Vivo En El Tiempo: la música como vehículo de buenas intenciones

En el proceso de creación, Caloncho reafirma su visión y misión: promover el amar y el disfrutar. La música, para él, es un vehículo donde se depositan buenas intenciones y frases construidas para hacer sentir bien a quien escucha. Esa filosofía atraviesa el disco y se traduce en un universo sonoro y visual lleno de color, humor, contemplación y poesía cotidiana; es un balance natural entre playa y ciudad.

Co-producido por Juan Pablo Vega y Caloncho, el álbum tomó forma a partir de sesiones y experiencias en distintos puntos, con un ancla creativa importante en San José del Cabo y La Ventana, Baja California Sur, México.

Sonido: derivados del reggae, lovers rock y un abanico de energía

Vivo En El Tiempo recopila los gustos personales de Caloncho y abraza una mezcla de influencias que van desde el reggae, lovers rock, rocksteady y ska, con un espíritu nostálgico, upbeat, feliz y fresco. El resultado es un sonido renovado que se siente familiar y, al mismo tiempo, listo para expandirse a nuevos territorios.

Vivo En El Tiempo

Este álbum presenta ocho temas originales que delinean el concepto central de la música como vehículo de mensajes y abren el universo sonoro de esta nueva etapa colorida.

Tracklist:

Oscar Alfonso Wellness (feat. Bebo Dumont) Mangos El Día Pone Palacama Bloopers (feat. Cardellino) Fairy Michelle LELELELELELE

Gira 2026: El Tiempo Es Mi Casa

El lanzamiento de Vivo En El Tiempo llega acompañado por la gira El Tiempo Es Mi Casa, una ruta internacional que expande la energía en vivo de Caloncho hacia nuevos escenarios y territorios.

Fechas:

05 Mar — Bogotá, Colombia

07 Mar — Santo Domingo, Rep. Dom.

02 Abr — Tuxpan, MX

04 Abr — Costa del Sol, El Salvador

17 Abr — León, MX

18 Abr — San Luis Potosí, MX

02 May — Guatemala, Guatemala

06 May — Aguascalientes, MX

07 May — Querétaro, MX

08 May — Pachuca, MX

09 May — Puebla, MX

14 May — Guadalajara, MX

16 May — Tijuana, MX

29 May — Cancún, MX

30 May — Mérida, MX

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