La serie de jazz de los viernes por la noche de primavera de 2026 del Santa Monica College continúa 

El Departamento de Música del Santa Monica College continúa su popular Serie de Jazz de los Viernes por la Noche de Primavera de 2026 con el baterista Carl Allen el viernes 3 de abril a las 7 pm en el Music Hall del SMC Performing Arts Center , 1310 11th Street (esquina con Santa Monica Boulevard), Santa Monica.

Con más de 200 grabaciones, el baterista de jazz de renombre mundial Allen ha tocado con artistas como Freddie Hubbard, Michael Brecker, Benny Golson, Jennifer Holliday, JJ Johnson, Rickie Lee Jones y Sammy Davis Jr., así como con Branford Marsalis, Kenny Garrett, Lena Horne, Ruth Brown, Wayne Shorter y Herbie Hancock. Allen también ha colaborado con Bobby Hutcherson, Mike Stern, Nellie McKay, Terence Blanchard, Phil Woods, Benny Green, Cyrus Chestnut, Joe Henderson, Billy Childs y muchos otros músicos.

La serie se inauguró el 6 de marzo con el aclamado saxofonista Bob Reynolds y concluirá el 1 de mayo con el innovador y versátil pianista y compositor Theo Saunders.

Las entradas para cada concierto de la serie cuestan 10 dólares la entrada general (más un pequeño cargo por servicio); la entrada es gratuita para todos los estudiantes con cualquier identificación estudiantil. Las entradas anticipadas se pueden comprar en línea en smc.edu/tickets. También puede adquirir sus entradas llamando al 310-434-3005 (de lunes a viernes; horario limitado). Las entradas también se pueden comprar —a partir de 45 minutos antes del inicio de la función— en la taquilla de The Broad Stage, en el SMC Performing Arts Center. El estacionamiento es gratuito. Los asientos se asignan por orden de llegada.

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