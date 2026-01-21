Gobernación niega pactos con el crimen y afirma que traslados de reos buscan aislar cabecillas

Día a Día News

Guatemala—El Ministerio de Gobernación (Mingob) desmintió categóricamente cualquier tipo de negociación con el crimen organizado, tras la circulación de versiones que atribuían los recientes traslados de privados de libertad a supuestos acuerdos con estructuras delincuenciales.

De acuerdo con la institución, los movimientos dentro del sistema penitenciario responden a estrategias de seguridad orientadas a aislar a los cabecillas, interrumpir sus canales de comunicación y reducir su capacidad de coordinación tanto dentro como fuera de los centros de reclusión.

“No existe, no ha existido ni existirá ningún tipo de negociación con organizaciones criminales”, reiteró el Ministerio en un comunicado oficial.

La cartera de Seguridad también rechazó las campañas de desinformación que, según explicó, buscan generar miedo y confusión en la población, además de debilitar la autoridad del Estado en el combate contra las pandillas y otros grupos criminales.

El Mingob subrayó que los traslados de reos son decisiones estratégicas, técnicas y operativas, adoptadas tras los recientes motines registrados en los centros penitenciarios Renovación I, el Preventivo para Hombres de la zona 18 y Fraijanes II. Dichos incidentes fueron controlados con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala.

“Hay autoridad del Estado y una decisión firme de mantener el control y garantizar la seguridad de las y los guatemaltecos”, concluyó el comunicado.

Actualmente, sigue vigente el estado de sitio decretado por 30 días como respuesta a la ola de violencia atribuida a las pandillas. Las autoridades mantienen operativos y traslados con el objetivo de debilitar la estructura de coordinación criminal en el país.

