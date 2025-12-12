Gobierno lanza Plan Fin de Año 2025 para seguridad y emergencias

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno lanzó este viernes el Plan de Fin de Año 2025, una estrategia coordinada para garantizar la atención inmediata ante emergencias y mantener la seguridad durante las festividades de Navidad y Año Nuevo en todo el territorio nacional.

Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil, explicó que el plan se implementa con anticipación este año debido al aumento del turismo interno y la cantidad de actividades navideñas. “No solo nos enfocamos en eventos puntuales, sino que anticipamos la alta afluencia turística para asegurar una respuesta efectiva,” señaló.

El despliegue incluye 342 guardavidas distribuidos en 31 playas, siete parques recreativos y dos lagos, cubriendo 130 puntos estratégicos. Además, 300 integrantes del Equipo Táctico de Protección Civil estarán presentes en eventos masivos, como la Villa Navideña en San Salvador, y listos para rescates en zonas montañosas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) reforzará la vigilancia vial con más de 1,200 controles vehiculares y 5,000 pruebas antidoping para prevenir accidentes por conducción bajo efectos del alcohol. También instalarán 250 dispositivos para agilizar el tráfico y operarán en 1,000 puntos de control en carreteras principales. Romeo Rodríguez, titular del MOPT, recalcó la importancia de estas acciones para proteger a turistas y locales, especialmente en zonas con alta concurrencia como La Libertad.

En el ámbito sanitario, el Ministerio de Salud pondrá en funcionamiento 954 establecimientos médicos y movilizará a 20,000 profesionales de la salud en turnos especiales para garantizar atención continua durante la temporada.

La seguridad vial también se fortalecerá con campañas de educación impartidas por el Consejo Nacional de Seguridad Vial y Fonat, mientras que organizaciones como el Sistema de Emergencias Médicas, Comandos de Salvamento, Cruz Roja y Cruz Verde integrarán el dispositivo de respuesta ante incidentes.

Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, informó que 700 bomberos estarán en alerta en todo el país, supervisando especialmente los puntos de venta de pirotecnia, y que 150 inspectores verificarán la seguridad en hoteles, bares, restaurantes y estaciones de servicio, sitios con alta concentración turística durante diciembre.

En cuanto a turismo, Eny Aguiñada, presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, destacó que hasta noviembre se registraron 3.6 millones de visitantes internacionales, con procedencia mayoritaria de Estados Unidos (37 %), Guatemala (31 %) y Honduras (17 %). Además, más de 9 millones de personas visitaron parques públicos, incluyendo el Parque Natural Balboa, Puerta del Diablo, Sunset Park, Cerro Verde y Costa del Sol, los destinos más populares.

El plan también contempla la puesta en marcha de un servicio gratuito de grúas a partir de la próxima semana, al que los usuarios podrán acceder llamando al 2510-0199 para recibir asistencia vial inmediata.

Con estas medidas, el Gobierno busca minimizar riesgos y garantizar que las familias salvadoreñas y visitantes disfruten de unas fiestas seguras y sin contratiempos.

