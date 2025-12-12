Universidades salvadoreñas entregan $20,000 al programa SASP para becas en EE. UU.

Día a Día News

ElSalvador–El Programa de Beca Salvadoreño-Americano (SASP) amplió sus oportunidades para jóvenes que buscan formación académica en Estados Unidos, gracias al respaldo de universidades e instituciones aliadas.

Durante un acto realizado este 12 de diciembre, la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Naomi Fellows, reconoció la contribución de los socios nacionales que se sumaron a la iniciativa, entre ellos la Universidad Gerardo Barrios y la Universidad de Oriente, que entregaron donativos por $20,000.

“Formar parte del SASP es darle experiencias a los jóvenes de este país para que regresen con nuevas ideas, habilidades y una visión más amplia de lo que El Salvador puede llegar a ser”, afirmó Fellows.

El programa también cuenta con el apoyo de aerolíneas como Delta, American y United, así como de instituciones educativas y empresas de ambos países. Desde su creación hace doce años, el SASP ha recibido más de $8 millones en donaciones, además de un aporte inicial de $670,000 otorgado por el gobierno estadounidense.

Implementado por el Centro Cultural Salvadoreño Americano (CCSA), el programa ha beneficiado a más de 550 estudiantes que han cursado estudios o pasantías en Estados Unidos.

El Salvador se mantiene entre los países del hemisferio occidental con mayor crecimiento en participación estudiantil en programas académicos estadounidenses, con un aumento del 10.8 % en 2024, lo que evidencia el impacto de esta cooperación en el desarrollo y liderazgo de la juventud salvadoreña.

