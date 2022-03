Gobierno reforzará seguridad en los parques nacionales durante la temporada de vacaciones de Semana Santa

El Gobierno salvadoreño anunció que reforzará la seguridad en la red de parques nacionales durante la temporada de Semana Santa, con el propósito que los turistas puedan disfrutar de sus paseos familiares en tranquilidad.



Los 14 parques nacionales administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) repartidos en ocho departamentos del país, cuentan con seguridad permanente brindada por la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que desarrollan patrullajes en el interior de esos espacios recreativos.



“El trabajo articulado que tenemos con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada es permanente, cada uno de los parques cuenta con seguridad, no solo para las vacaciones, sino todos los días, para la época de Semana Santa se duplica el personal”, dijo la presidenta del ISTU, Eny Aguiñada.



En lo que va del año, el ISTU ha reportado un aumento de un 45 % de turistas en relación con el mismo periodo de 2019, cuando no había pandemia de COVID-19.



“Estamos viendo que los salvadoreños están haciendo turismo interno. Son números súper positivos, sobre todo, porque continuamos en pandemia, es el resultado del trabajo articulado que se ha hecho desde las diferentes instituciones del Gobierno del Presidente Bukele”, señaló Aguiñada.



Los parques nacionales se mantienen abiertos de lunes a domingo desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. a excepción de los parques del Cerro Verde y Balboa que se abre de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y 6:00 a.m. a 10:00 p.m. respectivamente.

490 total views, 490 views today