Grupo Salinas Guatemala, presente en el Volcano Innovation Summit 2025

Grupo Salinas Guatemala fue uno de los patrocinadores de la sexta edición del Volcano Innovation Summit 2025, el evento internacional que recientemente reunió en Antigua Guatemala a líderes, visionarios y empresas que están transformando el futuro de la innovación en la región.

La compañía con una trayectoria de 28 años en Guatemala y más de 3,500 colaboradores, cuenta con una amplia y sólida presencia en todo el territorio nacional a través de sus cinco unidades de negocio Elektra, Banco Azteca, Italika, TV Azteca Guate y Fundación Azteca Guatemala -, cuyos esfuerzos convergen en impulsar la creación del valor económico, social y ambiental en sus diferentes esquemas operativos, afianzados al compromiso de prosperidad incluyente.

Fiel a este compromiso, Grupo Salinas Guatemala ha invertido en la creación de valor en múltiples sectores productivos, fomentando el desarrollo tecnológico, la innovación en el punto de venta y la adopción de nuevas herramientas, lo que ha elevado su liderazgo corporativo, buscando siempre ser un referente para sus colaboradores, clientes y socios.

“Grupo Salinas Guatemala se sumó al Volcano Innovation Summit 2025 con la convicción de que la innovación es un motor esencial para alcanzar la prosperidad incluyente. Este encuentro internacional nuevamente ha reunido a expertos y líderes que comparten conocimientos y experiencias en una comunidad dedicada a impulsar el crecimiento económico, fortalecer el talento, generar alianzas estratégicas y promover mayores niveles de bienestar y progreso, iniciativas que se alinean a los objetivos de nuestra corporación”. expresó María Rosa Escobar, directora de Comunicación.

Dentro de los ejes de innovación, Grupo Salinas Guatemala ha impulsado acciones concretas y diferenciadoras con gran impacto social: inclusión financiera mediante productos y servicios que facilitan el acceso al crédito y al ahorro; experiencias educativas que forman a nuevas generaciones en cultura financiera y en el uso responsable de la tecnología; soluciones de movilidad que brindan alternativas accesibles y seguras; y, proyectos de sostenibilidad y cultura orientados a promover un impacto positivo en las comunidades.

Con su participación en el Volcano Innovation Summit 2025, Grupo Salinas Guatemala busca impulsar y aportar a jornadas enriquecedoras como estas, que trascienden lo empresarial porque están orientadas a transformar vidas y a crear un futuro de prosperidad incluyente para todos.

