Guatemala espera más de 1,6 millones de turistas por fiestas de fin de año

The Santa Catalina Arch is one of the distinguishable landmarks in Antigua Guatemala, Guatemala, located on 5th Avenue North.[1] Built in the 17th century, it originally connected the Santa Catalina convent to a school, allowing the cloistered nuns to pass from one building to the other without going out on the street. A clock on top was added in the era of the Central American Federation, in the 1830s. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Arco_de_Santa_Catalina

Las fiestas de fin de año son la excusa perfecta para la movilización de miles de familias guatemaltecas y extranjeras hacia los distintos destinos turísticos del país. De esa cuenta, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) espera que más de 1,6 millones de turistas. Así lo informó José María Aguilar, jefe de investigación y análisis de mercado del Inguat: “Del 26 de diciembre al 1 de enero del 2025 esperamos la visita de un millón 600 mil personas a los diferentes destinos turísticos”. A nivel de turismo internacional se espera que en diciembre ingresen al país 300 000 visitantes que vienen principalmente de Estados Unidos con un 30% y El Salvador con un 45%, estos últimos vienen principalmente en Año Nuevo. Los lugares turísticos Guatemala cuenta con diversidad de lugares dignos de ser conocidos, pero algunos son los preferidos por nacionales y extranjeros en esta época. El entrevistado destacó cuáles son los nueve destinos turísticos del país más visitados: Antigua Guatemala, 34%

Retalhuleu, por los parques temáticos, 22%

Quetzaltenango, 14%

Las playas, 9%

Lago de Atitlán, un 7%

Alta y Baja Verapaz, 4%

Izabal, 4%

Esquipulas, Chiquimula, 4%

Petén, un 2% Según registros del Inguat, el 80% de turistas que se esperan en Guatemala son nacionales. Otros de los lugares también visitados por los turistas este fin de año son Huehuetenango, Jutiapa y Santa Rosa. La inversión Según el jefe de investigación y análisis de mercado del Inguat, el gasto promedio diario es así: Un turista extranjero tiene un gasto diario de US$101.86, con una estadía de 5,25 noches

Turista nacional, su gasto diario es de 400 a 450 quetzales 2,5 estadía promedio noches Cada grupo de viaje oscila entre 4 y 5 personas, a nivel nacional. Solo de enero a octubre, el Inguat registró un incremento del 16% de ingreso de turistas en comparación con el 2023.