Guatemala impone “estado de prevención” tras ataques armados y cinco muertos en Sololá

Guatemala–El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, declaró este domingo el “estado de prevención” en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá, luego de un nuevo estallido de violencia que dejó al menos cinco personas fallecidas y varios heridos.

La medida, aprobada en Consejo de Ministros, busca contener la escalada del conflicto en la zona y permitir al Gobierno restringir temporalmente derechos de reunión y manifestación durante los próximos quince días.

Según Arévalo, el enfrentamiento no fue un episodio más del histórico conflicto territorial entre ambas comunidades indígenas, sino un “ataque deliberado” contra el Ejército, ejecutado por grupos armados ilegales que operan en el área.

“Estos grupos criminales buscan que el Ejército se retire del territorio para tomar el control y continuar con sus actividades ilícitas”, explicó el mandatario en una conferencia de prensa.

El Gobierno difundió imágenes en las que se observan a personas armadas desplazándose por zonas montañosas y los impactos de bala contra aeronaves militares.

En un comunicado, el Ejecutivo guatemalteco denunció que el sábado “grupos paramilitares ilegales, altamente armados” atacaron un destacamento militar en Nahualá, tomaron una estación de policía y secuestraron a 15 agentes. Además, se reportaron siete soldados heridos durante el enfrentamiento.

La región de Sololá, ubicada a unos 150 kilómetros al oeste de la capital, arrastra décadas de tensiones por disputas de límites territoriales entre ambas comunidades. En diciembre de 2021, una matanza dejó 13 muertos, entre ellos tres niños y un policía, marcando uno de los episodios más sangrientos de esa rivalidad.

Arévalo afirmó que los recientes hechos no se vinculan directamente al conflicto comunitario, sino a la acción de bandas criminales que aprovechan la disputa histórica para operar libremente en la zona.

El “estado de prevención” permanecerá vigente mientras las autoridades intentan restablecer el orden y evitar nuevos ataques en esta región indígena donde la pobreza y la inseguridad siguen siendo parte del día a día de miles de familias.

