Cenas listas para compartir

En una de las épocas más especiales del año, donde la unión, la gratitud y el compartir en familia toman un significado aún más profundo, Walmart pone a disposición de las familias guatemaltecas sus opciones de cenas navideñas, una alternativa completa, práctica y accesible para disfrutar las celebraciones de fin de año sin complicaciones.

Con esta iniciativa, Walmart busca que las familias encuentren en un solo lugar todo lo necesario para las celebraciones de la temporada, a los mejores precios, permitiéndoles dedicar más tiempo a lo realmente importante: compartir momentos especiales con sus seres queridos.

Las opciones disponibles incluyen pavo cocinado, pierna horneada, tamales de cerdo o pollo y pollo rostizado, acompañados de guarniciones tradicionales como arroz, puré de papa, ensalada verde, magdalena, ponche, salsa navideña y pan. Los precios de los combos varían según las selecciones de cada familia, permitiendo personalizar su cena de acuerdo con sus gustos y necesidades.

“Sabemos que las celebraciones de fin de año son momentos de unión y alegría para las familias guatemaltecas. Es por lo que, durante todo el mes de diciembre, nuestros clientes podrán disfrutar de una cena completa, sin complicaciones, en la tranquilidad de su hogar y cuidando su economía”, comentó Luis Arturo Ramírez, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart.

Adicionalmente, los clientes que utilicen sus tarjetas Walmart BAC Credomatic para el pago de sus cenas recibirán un 25% de ahorro, promoción válida hasta el 28 de diciembre de 2025.

Compartir esta nota