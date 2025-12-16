Cuatro detenidos y arsenal incautado en operativo en Santa Elena Barillas

Día a Día News

Guatemala–Un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía en Santa Elena Barillas, Villa Canales, dejó como saldo la captura de cuatro personas y el decomiso de armas, municiones, drogas y dinero en efectivo.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la 2ª calle y 6ª avenida, zona 1, donde se arrestó a Juan “N”, de 48 años, señalado por facilitar medios y poseer ilegalmente armas de fuego bélicas, así como explosivos y artefactos prohibidos. También fue capturada Lesbia “N”, de 43 años, acusada de almacenar armas bélicas y explosivos, ambos con órdenes judiciales vigentes.

Además, fueron detenidos en flagrancia Wilson “N”, de 28, y Haroldo “N”, de 34, sin que se detallaran cargos específicos en el informe oficial.

En el lugar incautaron tres carabinas —dos calibre 223 y una 9mm, una de ellas reportada como robada en enero pasado en Jutiapa—, tres pistolas 9mm, 16 cargadores, 426 municiones de diferentes calibres, cuatro onzas de cocaína, Q13,290 en efectivo y ocho teléfonos celulares.

Las autoridades mantienen activa la investigación para determinar el origen y destino de este arsenal, mientras continúan los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de armas y drogas en la región.

