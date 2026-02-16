Guatemala pone fin al estado de sitio y lanza el Plan Centinela Metropolitano

Día a Día News

Guatemala–El presidente Bernardo Arévalo anunció el cierre del estado de sitio y la entrada en vigor, a partir del martes, de un estado de prevención junto con el lanzamiento del Plan Centinela Metropolitano, enfocado en reforzar la seguridad en el departamento de Guatemala.

Durante un mensaje en cadena nacional, Arévalo afirmó que los 30 días de medidas excepcionales contra el crimen organizado y las pandillas dieron “resultados contundentes” en materia de seguridad. “Un país sin miedo es un país libre”, expresó.

Acompañado por los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de la Defensa Nacional, general Henry Sáenz, el mandatario aseguró que el Gobierno continuará tomando decisiones firmes para mantener el control y la tranquilidad ciudadana.

“Cuando se trata de proteger a la población, el Estado no retrocede”, subrayó Arévalo, quien destacó que el nuevo estado de prevención permitirá mantener la coordinación entre la Policía Nacional Civil y el Ejército, con operativos conjuntos en todo el territorio.

Resultados del estado de sitio

El presidente detalló que durante el mes que duró la medida se erradicaron los sistemas de comunicación ilegal en los centros penitenciarios, se desarticularon redes de coordinación criminal entre cárceles y calles, y se capturó a 83 pandilleros de alta peligrosidad.

Además, las fuerzas de seguridad incautaron casi cinco toneladas de cocaína —el mayor decomiso en doce años—, redujeron en 33 % las extorsiones y extraditaron a siete delincuentes buscados internacionalmente. Arévalo también destacó la reducción a la mitad de los homicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior y la finalización del censo penitenciario nacional.

Nuevo enfoque de seguridad

El Plan Centinela Metropolitano contempla la ampliación de los operativos de fuerzas combinadas con presencia territorial, intervenciones barriales y resultados medibles. La estrategia prioriza el control de las cárceles, el combate focalizado al crimen organizado y la protección de la vida cotidiana de los guatemaltecos.

Arévalo concluyó su mensaje asegurando que la lucha contra el crimen continuará bajo un marco legal que permita mantener el orden sin limitar las libertades.

“El Gobierno seguirá trabajando para que las familias guatemaltecas vuelvan a caminar por sus calles y barrios con tranquilidad”, afirmó.

