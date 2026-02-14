Taiwán financiará primer hospital oncológico público de Guatemala

Día a Día News

Guatemala–El Gobierno de Taiwán apoyará a Guatemala en la construcción y equipamiento del primer hospital público especializado en oncología, una iniciativa que busca ampliar el acceso a tratamientos contra el cáncer en el país centroamericano.

El acuerdo fue firmado este viernes por la embajadora taiwanesa en Guatemala, Vivia Chun-Fei Chang, y el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, con la presencia del presidente Bernardo Arévalo de León.

El nuevo centro médico estará ubicado en la capital guatemalteca e incluirá tecnología avanzada y capacitación para personal local. Barnoya destacó que el proyecto representa un avance decisivo para cerrar una de las brechas más graves del sistema de salud: la falta de servicios de radioterapia.

Taiwán dotará al hospital de dos aceleradores lineales, equipos esenciales para el tratamiento de tumores malignos, según explicó el ministro. Recordó además que, de acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la ausencia de radioterapia es uno de los principales obstáculos que enfrentan los pacientes oncológicos en Guatemala.

La embajadora Chang resaltó que la obra es resultado de una “planificación cuidadosa” entre ambos gobiernos, que mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de nueve décadas.

Por su parte, el presidente Arévalo afirmó que el hospital “representa esperanza, dignidad y justicia para miles de familias guatemaltecas”.

Actualmente, el cáncer de mama y el de cuello uterino son las principales causas de mortalidad oncológica en mujeres guatemaltecas. Según estimaciones internacionales, cada año se registran más de 9.000 muertes relacionadas con distintos tipos de cáncer, cifra que las autoridades esperan reducir con la apertura del nuevo hospital.

Compartir esta nota