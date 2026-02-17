Guatemala decreta estado de prevención nacional por repunte de violencia de pandillas

Día a Día News

Guatemala–El Gobierno de Guatemala declaró este martes un estado de prevención en todo el territorio nacional durante 15 días, como parte de las acciones para contener el aumento de la criminalidad atribuida a maras y pandillas. La medida fue aprobada por la Presidencia y publicada en la Gaceta Oficial, con la firma del mandatario Bernardo Arévalo.

El decreto contempla “medidas extraordinarias” destinadas a reforzar la seguridad pública, proteger a la población y prevenir ataques contra autoridades civiles. Según el texto oficial, el estado de prevención permitirá coordinar operaciones especiales entre las fuerzas de seguridad para “prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz y del orden público”.

Esta decisión da continuidad a las acciones emprendidas durante las dos semanas anteriores, tras los disturbios registrados en varias cárceles del país.

Entre las disposiciones incluidas figuran restricciones a reuniones públicas, manifestaciones y eventos al aire libre.

También se autoriza a las autoridades a disolver concentraciones donde se porten armas o se cometan actos violentos, sin necesidad de advertencia previa. Además, se podrán limitar la circulación o el estacionamiento de vehículos en zonas específicas, impedir su salida de determinadas áreas o someterlos a controles de registro.

El Ejecutivo aclaró que las restricciones no afectarán el funcionamiento de los poderes del Estado ni los procesos de designación de funcionarios. Del mismo modo, las actividades de los partidos políticos continuarán sin alteraciones.



El estado de prevención representa una herramienta temporal para reforzar la seguridad en Guatemala frente a la actividad de pandillas, aunque conlleva limitaciones parciales a derechos como la libre reunión y manifestación ciudadana.

