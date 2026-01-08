Guatemala rompe récord con $25,5 mil millones en remesas en 2025

Día a Día News

Guatemala—Guatemala cerró 2025 con un ingreso histórico de remesas familiares, superando los 25 mil millones de dólares, según datos oficiales del Banco de Guatemala (Banguat). Esta cifra representa un crecimiento del 18.7 % en comparación con el año anterior y posiciona al país entre los líderes en América Latina en recepción de divisas enviadas por migrantes.

De acuerdo con el reporte del Banguat, el monto total de remesas recibidas durante el 2025 alcanzó los 25,530.2 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 195,707 millones de quetzales. En diciembre solo, el ingreso por remesas ascendió a 2,241.3 millones de dólares, un 15.5 % más que en diciembre de 2024, cuando se registraron 1,940.8 millones.

El crecimiento es significativo si se compara con 2023, año en el que el país recibió 19,804 millones de dólares en remesas, es decir, 5,726 millones menos que en 2025. En la última década, la cifra anual ha pasado de 4,378 millones en 2011 a superar ampliamente los 25 mil millones en 2025, reflejando una tendencia de aumento sostenido en este ingreso.

Las autoridades económicas recalcan que estas remesas son vitales para la economía nacional, dado que gran parte de las familias receptoras destinan estos recursos al consumo de bienes y servicios, especialmente en zonas rurales donde más de seis millones de personas dependen de este flujo financiero. Aunque el mayor porcentaje se usa para gastos cotidianos, también se reporta un canal significativo hacia inversión productiva.

El aumento registrado en diciembre se atribuye a la estacionalidad típica de las festividades de fin de año, cuando los migrantes suelen enviar mayores cantidades de dinero a sus familias en Guatemala.

Este crecimiento reafirma la importancia de las remesas como uno de los principales motores económicos del país y evidencia la alta dependencia que tiene Guatemala de estos ingresos externos.

Compartir esta nota