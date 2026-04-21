Durante el Mes de la Educación Financiera, el programa CalKIDS de California llega a 5 millones de niños y se invierten 2 mil millones de dólares

Fotografía : Pixabay

Abril es el Mes de la Alfabetización Financiera, y el programa CalKIDS de California está ayudando a conectar la educación financiera con oportunidades reales, con más de 5 millones de niños inscritos y más de 2 mil millones de dólares invertidos en becas para la universidad y la formación profesional.

Lanzado en 2022, CalKIDS ofrece becas de hasta $1,500 para estudiantes elegibles de escuelas públicas y de hasta $175 para recién nacidos elegibles. Este programa es el mayor programa de cuentas de desarrollo infantil del país.

En todo el estado, escuelas, familias y organizaciones comunitarias están utilizando las becas de CalKIDS para introducir a los estudiantes en la planificación educativa y las metas financieras a largo plazo. En la escuela primaria Good Hope en Perris, por ejemplo, recientemente lograron una tasa de solicitud de becas del 100%, utilizando la enseñanza de educación financiera para ayudar a los estudiantes a comprender el ahorro y la planificación para el futuro.

“La educación financiera es más efectiva cuando las familias pueden vincularla con algo real”, afirmó la Tesorera Estatal Fiona Ma, contadora pública certificada y presidenta de la Junta de Inversiones de ScholarShare. “CalKIDS otorga becas a millones de estudiantes a su nombre, anima a las familias a empezar a ahorrar desde temprana edad y demuestra a los californianos que la educación universitaria o la formación profesional están a su alcance”.

Las investigaciones demuestran que incluso los ahorros modestos pueden influir significativamente en los resultados educativos. Los estudiantes con 500 dólares o menos ahorrados para la educación tienen tres veces más probabilidades de matricularse en la universidad y cuatro veces más probabilidades de graduarse.

Se anima a los participantes de CalKIDS a complementar sus becas a través de ScholarShare 529, el plan oficial de ahorro universitario de California. Desde el lanzamiento de CalKIDS, ScholarShare 529 ha experimentado un crecimiento sostenido, incluyendo tres años consecutivos con más de 50 000 cuentas nuevas abiertas. En 2025, el programa alcanzó la cifra récord de 52 514 cuentas nuevas, un aumento del 53 % en comparación con 2020.

El crecimiento también se observa entre las familias con recién nacidos. Desde 2022, el número de cuentas ScholarShare 529 abiertas para niños menores de un año se ha duplicado, pasando de unas 8200 anuales a aproximadamente 16 300. Durante el mismo período, el ingreso familiar promedio de las familias participantes disminuyó un 19 %, lo que indica una mayor participación en todos los niveles de ingresos.

Las organizaciones sin ánimo de lucro colaboradoras afirman que programas como CalKIDS pueden ayudar a cambiar la forma en que las familias conciben la educación superior y la planificación financiera a largo plazo.

“Programas como CalKIDS y ScholarShare 529 ayudan a las familias a dar el primer paso hacia la estabilidad financiera de la próxima generación”, dijo Pete Manzo, director ejecutivo de United Way. “Cuando las familias ven que su hijo ya tiene una beca esperándolo o una oportunidad para ahorrar, la conversación puede cambiar: en lugar de preguntarse si la universidad es posible, se centran en cómo pueden empezar a prepararse para ella”.

Al combinar becas con educación financiera y acceso a herramientas de ahorro para la universidad, como las cuentas ScholarShare 529, CalKIDS está ayudando a las familias a dar pasos importantes hacia la educación y la movilidad económica.

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