Gustavo Adolfo Infante reacciona a la supuesta denuncia de Alejandra Guzmán

By: Infobae

El periodista Gustavo Adolfo infante, quien se ha visto envuelto en polémica desde la entrevista que le realizó a Frida Sofía, habló sobre la supuesta denuncia que Alejandra Guzmán interpuso hacia él y ahondó en que no ha recibido ninguna notificación al respecto.

“Estaba al aire cuando llegó una persona de un juzgado a dar na notificación, pero no la recibí porque yo estaba al aire. Entonces quedó de regresar hoy, pero yo no la tengo. No la tiene mi abogado, ni yo la tengo, yo creo que sería pérdida de tiempo y volvemos a lo mismo, hacer gastar dinero del erario público para una cosa que no tienen porque hacerse en un juzgado”, señaló el conductor de El minuto que cambió mi destino para su programa Gustavo Adolfo Infante en vivo.

Adolfo Infante recalcó que en caso de que “la reina del rock” decidiera denunciarlo, ella estaría malgastando recursos públicos en un juicio, cuando dicho dinero podría ser utilizado en otras cosas más útiles para la población.

“Gastar en un juicio que no viene ni al caso, por ejemplo, Enrique Guzmán pidió seguridad porque le da mucho miedo de todo lo que pasa y todo lo que se ha generado. Entonces le pusieron guaruras, guaruras que tú pagas, que yo pago. El señor Guzmán no paga impuestos […]tiene una bronca con hacienda”, externó.

Asimismo recalcó que tanto él como las personas que contribuyen fiscalmente estaban pagándole a Enrique Guzmán los elementos de seguridad que le asignaron.

Respecto al tema de Alejandra Guzmán, recordó que la oficina de prensa de Alejandra Guzmán desmintió la nota del periodista Gil Barrera, quien fue el que dio a conocer la noticia de la denuncia.

“Ah que bueno, es un problema menos”, añadió.

Cabe recordar que fue apenas el 1 de junio cuando se dieron a conocer las peticiones que solicitó Enrique, quien pidió que Gustavo Adolfo no se acercara a su casa ni a los lugares que suele frecuentar. Tras ello, fue el propio comunicador quien aclaró en su programa De primera mano que la denuncia por parte del cantante en su contra “no fue procedente”.

Así explicó el periodista de espectáculos que los requerimientos de Enrique Guzmán fueron rechazados en la Fiscalía:

“Pedía que me prohibieran las autoridades acercarme a él o comunicarme con él: asistir o acercarme a su domicilio, no sé dónde viva. Hoy la Fiscalía de Investigación Estratégica de asuntos especiales determinó que como no me he acercado a su domicilio ni familia, no hay justificación la implementación de dichas medidas. También, debido a que no he realizado conductas de agresiones en su contra se determinó que tampoco se justifica la implementación de protección que solicitó Enrique Guzmán”, expresó Gustavo Adolfo.

Y ante esta situación, se conoce por propia boca de Enrique Guzmán que su hija Alejandra le aconsejó proceder como él considerara justo, sin embargo, le pidió no llamarla a testificar contra Frida Sofía, pues al ser su propia hija pondría en un predicamento a la intérprete de Hacer el amor con otro.