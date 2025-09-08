«Hartazgo hacia la partidocracia tradicional salvadoreña»

Por Licdo. Carlos Huezo

Fueron 30 años de desgobiernos continuos, dinosaurios que transaron con el erario público y con la vida de los salvadoreños.

Cómo olvidar el robo de la banca, privatización, dolarizacion y el saqueo público tanto del partido arena, como de su hermano gemelo el partido cadáver fmln.

Estuvieron tan ocupados de saquear las arcas del estado, que permitieron que se asesinará impunemente al pueblo salvadoreño el flagelo pandilleril, no solo lo permitieron sino también prestaron polígonos de tiro y entregaron armas, para asesinar al pueblo salvadoreño a cambio de votos en las elecciones.

Recientemente se cumplen mil días sin homicidios, el pueblo se le ve feliz en paz, disfrutando con sus seres queridos, un hito histórico, hace una década parecía utópico, en esa colosal inseguridad que respirabamos.

Se ha recuperado nuestra identidad, se inicia a palpar en la educación el rescate de valores con nuestra niñez y juventud, concatenada de las remodelaciones con escuelas de primer mundo, la base principal está puesta, para las transformaciones profundas de este nuevo El Salvador.

Estamos en ese umbral de no retorno, un pueblo salvadoreño inteligente, noble, que sabiamente sabe acompañar y conectar con las transformaciónes de este nuevo El Salvador.

Se vienen grandes cosas, en educación, deporte, economía, turísmo, infraestructura etc.

Hoy más que nunca debemos sentirnos más que orgullosos de ser salvadoreños y con la certeza que con paciencia y confianza vamos por la ruta correcta.

