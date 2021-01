Herman Duarte presenta el estudio “Agnotología y pandemia”

Este miércoles 13 de enero en conferencia de prensa virtual por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, se dio a conocer el estudio “Agnotología y pandemia”, que analiza las prácticas agnotológicas en el manejo de la pandemia de covid-19 por parte del Gobierno de El Salvador.

La agnotología es el estudio de la ignorancia, duda o confusión culturalmente inducida. El término fue acuñado por Robert Proctor, profesor de la Universidad de Stanford.

El Rector de la UCA, P. Andreu Oliva dijo: “vamos a presentarles un estudio que nos ayuda a comprender la gestión gubernamental durante los días del confinamiento por el coronavirus en El Salvador. Se trata de la tesis para optar al título de maestro en Derechos Humanos y Políticas, de la London School Economic realizada por Herman Duarte abogado salvadoreño y Director, Simple Legal Consulting que lleva por título <<ignorancia y pandemia>>”.

“El discurso es uno, pero la práctica es otra, como nos mostrará el estudio que presenta su autor Herman Duarte, otras investigaciones muestran que el supuesto combate a la pandemia y las ayudas a la población, como son la entrega de dinero en efectivo, los alimentos, materiales de prevención y de bioseguridad, los centros de confinamiento y cuarentena, el traslado de pacientes, la compra de medicamentos, entre otros van envueltas en actos de corrupción de distinto tipo”, agregó el rector.

Según el rector de la UCA, agnotología es la ciencia del desconocimiento, de la ignorancia utilizados conscientemente para obtener un beneficio, es la ciencia que estudia las acciones deliberadas para fabricar ignorancia, duda o confusión en una determinada población.

Por su parte, el director, Simple Legal Consulting, Herman Duarte dijo: “no es un ataque al presidente Bukele, si el presidente tiene una buena gestión nuestro país triunfa es así de sencillo, yo quiero que tenga una buena gestión y creo que todas las personas quieren que tenga una buena gestión, pero dentro de un marco constitucional por el cual él fue electo, respeto a los poderes fundamentales”.

Asimismo, agrega que es importante señalar que el estudio es un llamado de atención a que están observando esos comportamientos que no son sanos, la búsqueda de poder absoluto la caracterización peyorativa prensa, partidos, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Sociedad Civil, no lleva a nada bueno, “eso no es un invento tenemos comprobado en este país que han pasado grandes desgracias”, recalcó Herman.

Por último, el abogado manda mensaje al presidente diciendo: “que nunca olvide el llamado moral y constitucional que tiene de ser instrumento de paz y armonía social, yo creo que está a tiempo el presidente de retomar la energía mística con la que inicio su gestión”.